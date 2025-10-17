Stagione di prosa: dal 20 ottobre la campagna abbonamenti

(AGENPARL) - Roma, 17 Ottobre 2025

TEATRALE

2025 | 2026

RIVA DEL GARDA

Il teatro è una

scuola di pianto

e di riso, è una

tribuna libera dove

gli uomini possono

mettere in evidenza

morali vecchie

o equivoche

e spiegare con

esempi vivi norme

eterne del cuore

e del sentimento

umano.

(Federico Garcia Lorca,

Parole sul teatro, in: Impressioni e paesaggi,

a cura di Carlo Bo, Passigli Editori, 1993)

giovedì 6 NOVEMBRE 2025 | 21.00

SALA GARDA – PALAZZO DEI CONGRESSI

Veronica Pivetti

L’INFERIORITÀ MENTALE

DELLA DONNA

UN EVERGREEN DEL PENSIERO

REAZIONARIO TRA MUSICA E PAROLE

mercoledì 26 NOVEMBRE 2025 | 21.00

AUDITORIUM DEL CONSERVATORIO

LAC – Lugano Arte e Cultura

VORREI UNA VOCE

martedì 2 DICEMBRE 2025 | 21.00

SALA GARDA – PALAZZO DEI CONGRESSI

Nidodiragno/CMC

TOSCA E ALTRE DUE

mercoledì 17 DICEMBRE 2025 | 21.00

AUDITORIUM DEL CONSERVATORIO

NidodiRagno

LA VERSIONE DI BARBIE

MONOLOGO COMICO

AD ALTO CONTENUTO SATIRICO

martedì 27 GENNAIO 2026 | 21.00

SALA GARDA – PALAZZO DEI CONGRESSI

MULTIVERSOteatro

in collaborazione con CSC e PACTA

DALSER

LA MUSSOLINA

martedì 24 FEBBRAIO 2026 | 21.00

SALA GARDA – PALAZZO DEI CONGRESSI

EstroTeatro

LA SEDIA DI LILLÀ

giovedì 5 MARZO 2026 | 21.00

SALA GARDA – PALAZZO DEI CONGRESSI

Teatro Stabile di Bolzano Centro Servizi Culturali Santa Chiara Trento Galapagos Produzioni

LE INDIE DE QUA

FEDE, POTERE E SUPERSTIZIONI

AI TEMPI DEL CONCILIO DI TRENTO

venerdì 20 MARZO 2026 | 21.00

AUDITORIUM DEL CONSERVATORIO

La Piccionaia – M.i.l.k.

ILIADE

IL CORAGGIO DEI CODARDI

di Giovanna Gra

liberamente ispirato

al trattato “L’inferiorità

mentale della donna”

di Paul Julius Moebius

con Veronica Pivetti

e con Cristian Ruiz

colonna sonora e

arrangiamenti musicali

Alessandro Nidi

regia Gra&Mramor

idea che le donne siano state considerate, per secoli,

fisiologicamente deficienti può suggerirci qualcosa?

Il nostro spettacolo nasce da questa domanda e

mette in scena testi che in pochi conoscono, fra i più

discriminanti, paradossali e, loro malgrado, esilaranti scritti

razionali del secolo scorso.

Veronica Pivetti, moderna Mary Shelley, ci racconta, grazie a

bizzarre teorie della scienza e della medicina, l’unico, vero,

orrorifico Frankenstein della storia moderna: la DONNA.

Ad accompagnare Veronica sul palco, il musicista Cristian

Ruiz che, insieme all’attrice, eseguirà canzoni vecchie e nuove ispirate alla figura femminile.

AUDITORIUM DEL CONSERVATORIO

LAC – Lugano Arte e Cultura

VORREI UNA

critto e interpretato da Tindaro Granata, “Vorrei una

voce” è uno spettacolo in forma di monologo costruito attraverso le canzoni di Mina cantate in playback,

fortemente ispirato dal lungo percorso teatrale che l’autore e attore siciliano ha realizzato al teatro Piccolo Shakespeare all’interno della Casa Circondariale di Messina con

le detenute di alta sicurezza, nell’ambito del progetto Il Teatro per Sognare. Il fulcro della drammaturgia è il sogno:

perdere la capacità di sognare significa far morire una

parte di sé. “Vorrei una voce” è dedicato a coloro i quali

hanno perso la capacità di farlo.

di e con

Tindaro Granata

con le canzoni di

diretto da

Daniela Ursino

Franca Valeri

Cinzia Massironi

e Elisabetta Spinelli

regia

Raffaella Morelli

assistente alla regia

Tancredi Capucci

scene e costumi

Lilia Rossi

Nidodiragno/CMC

ranca Valeri, ha immaginato un’opera dentro l’opera,

un ironico racconto, che si svolge nella portineria di

Palazzo Farnese, fra la guardiana e la moglie del boia,

mentre al piano nobile si consuma la tragedia della cantante Tosca e del suo amante, il pittore Cavaradossi.

Il testo nasce dalla colta e raffinata comicità di Franca

Valeri, che per un momento ha immaginato ciò che accadeva nella portineria di Palazzo Farnese, dove, nel corso di una lunga notte, facevano amicizia la custode Emilia e la Iride, moglie del boia. Una coppia sui generis che

spia e origlia i piani alti dell’aristocrazia, dove la vicenda

di Tosca andava assumendo sempre più toni tragici. In

questo scenario le due donne parteggiano accanitamente, l’una per il cattivo barone Scarpia e l’altra per la

sventurata Tosca.

AUDITORIUM DEL CONSERVATORIO

NidodiRagno

LA VERSIONE

DI BARBIE

MONOLOGO COMICO AD

ALTO CONTENUTO SATIRICO

a quali favole ci hanno raccontato? Dalla Bella

Addormentata a Biancaneve fino ad arrivare a lei,

la Barbie, la donna perfetta. E noi no, noi siamo

tutt’altro che perfette. Noi ci barcameniamo tra lavoro,

carriera, figli, mariti, amanti, palestre ed estetiste, ossessionate dall’idea di una perfezione che non riusciremo mai

a raggiungere.

E allora?

E allora smettiamo di lamentarci e prendiamo in mano

la nostra vita. Attraversando con piglio ironico e dissacrante l’itinerario di formazione della donna di oggi dalla

nascita alla morte, Alessandra Faiella invita a uscire fuori

dal tunnel della finta emancipazione, poiché il sonno della

ragione ha già generato troppi mostri.

Alessandra Faiella

tratto dal libro

“La versione di Barbie”

di Alessandra Faiella

drammaturgia

Angela Dematté

regia

Michela Embrìaco

Michela Embrìaco

MULTIVERSOteatro in collaborazione

con CSC e PACTA

LA MUSSOLINA

la notte tra il 15 e il 16 luglio 1935. Ida Dalser, appena

fuggita dal manicomio, da sola, di notte, percorre la

strada che da Pergine Valsugana arriva alla casa di

sua sorella, a Sopramonte, piccola frazione di Trento. Come

in una fiaba nera, attraversa un bosco e tesse il suo finale

grandioso: a casa della sorella troverà il suo amore, Benito

Mussolini, che la salverà. Così devono finire le storie. In un

flusso di coscienza che procede senza pause ripercorre la

sua vita e immagina una realtà parallela, molto lontana da

quella che la porterà alla morte da lì a un paio d’anni.

Ida Dalser, considerata la prima moglie di Benito Mussolini, fu fatta internare da lui – e dal regime – in manicomio, dove morirà nel 1937. Come mai una donna affermata come lei, che da Sopramonte arriva ad aprire un

importante centro estetico a Milano, vende tutto per

amore di Mussolini? Cosa vede in quest’uomo per sacrificare tutto a lui e perché molte donne hanno il desiderio di

trovare un uomo in cui annientarsi? Da dove arriva questo

desiderio?

SALA GARDA – PALAZZO DEI CONGRESSI

EstroTeatro

interpreti

Giovanna D’Angi,

Matteo Volpotti,

Martino Gonnelli

osa direbbero, se potessero, due persone condannate alla sedia a rotelle?

Cosa canterebbero se avessero la possibilità di farlo?

Cosa vuol dire lavorare a stretto contatto con portatori

di disabilità gravi?

Ecco, a queste domande potrebbe rispondere il nuovo

spettacolo scritto da Gabriele Biancardi.

Antonio (Matteo Volpotti) è condannato ad una vita

spenta per una violenza subita, Giovanna (Giovanna d’Angi) è arrivata a vivere su una sedia per un virus sconosciuto,

Mariano (Martino Gonnelli) è un infermiere caustico.

Antonio e Giovanna sono due “piante”, di giorno sono

fermi, immobili, condannati ad un ergastolo da innocenti,

ma di notte, nella fase onirica, si alzano, cantano e si raccontano di una vita passata, “normale”, fanno sogni e ricordano pezzi di vita felice. Alla fine tutti e tre si ritroveranno a

fare il punto della situazione e capiranno che la cosa più

bella rimane poter scegliere la qualità della propria vita.

Sul palco oltre agli attori, una band che fa da cornice a

tutto lo spettacolo.

21.00

band:

batteria,

Gabriele Biancardi

pianoforte,

Paolo Cristofolini

contrabbasso,

Roberto Bertocco

violino,

Chiara Refatti

chitarre,

Giancarlo Tomasi

regia

Mirko Corradini

di e con

Andrea Pennacchi

testi

Andrea Pennacchi

e Marco D’Ambrosio

(Makkox)

musiche originali

eseguite dal vivo

Giorgio Gobbo

consulenza musicale di

Carlo Carcano

SALA GARDA – PALAZZO DEI CONGRESSI

Teatro Stabile di Bolzano Centro Servizi Culturali Santa Chiara

Trento – Galapagos Produzioni

LE INDIE DE QUA

FEDE, POTERE E SUPERSTIZIONI

AI TEMPI DEL CONCILIO

DI TRENTO

630. Frate Albertino è un missionario domenicano di

Padova. È stato inviato in una zona isolata tra le montagne del Trentino, dove la popolazione è ancora legata a credenze ancestrali e a pratiche devozionali non del

tutto allineate alla dottrina ufficiale. Il frate ha ricevuto un

mandato chiaro: riportare la retta dottrina e smascherare

eventuali eresie. Andrea Pennacchi porta in scena un racconto che esplora uno dei momenti cruciali della storia

europea: la Controriforma, nata con il Concilio di Trento.

Tra analisi sociale, ricostruzione storica e ironia, “Le Indie de

Qua” svela le contraddizioni di un’epoca in cui la fede si

intreccia con il controllo sociale e il sapere diventa strumento di potere. Perché la storia non smette mai di ripetersi, mutando solo forme e linguaggio.

AUDITORIUM DEL CONSERVATORIO

La Piccionaia – M.i.l.k.

ILIADE

IL CORAGGIO DEI CODARDI

osa accadrebbe se riscrivessimo la storia per le

nuove generazioni e si dicesse che la guerra non è

un atto necessario per l’identità di un popolo e che

gli esseri umani ne hanno sempre avuto paura? Ogni soldato, ogni combattente, ogni guerriero è stato un bambino

prima di tutto, che giocava tra le braccia di una madre e di

un padre. La pièce esplora temi di grande attualità come la

vergogna nel sentirsi inadeguati e la ricerca della propria

identità in un mondo dominato dalla violenza e dall’idea di

perfezione. Ne emerge un ritratto avvincente di un individuo

che lotta contro sé stesso e contro le aspettative sociali,

offrendo una riflessione profonda sul concetto stesso di

eroismo e sulla complessità dell’identità personale.

Tommaso Fermariello

regia

Tindaro Granata

Francesco Wolf

musiche

Lorenzo Danesin

direzione tecnica

Luca Serra

