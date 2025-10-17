Close Menu
LAVORO, ANCE: CI UNIAMO AL MONITO DI MATTARELLA CONTRO CONTRATTI PIRATA

(AGENPARL) - Roma, 17 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Fri 17 October 2025 COMUNICATO STAMPA
LAVORO, ANCE: CI UNIAMO AL MONITO DI MATTARELLA CONTRO
CONTRATTI PIRATA
“Come Ance insieme a tutte le parti sociali più rappresentative della grande filiera
dell’edilizia denunciamo da tempo il dilagare del fenomeno e il dumping
contrattuale. Di grande rilievo, quindi, il monito del Presidente Mattarella e bene ha
fatto Confcommercio ad analizzarlo nel proprio settore, che come il nostro è sotto
attacco da parte di chi in nome di facili guadagni e scorciatoie normative mette a
rischio sicurezza e qualità degli interventi”. Dichiara la Presidente dell’Ance Federica
Brancaccio in merito alle parole del Presidente della Repubblica nel corso della
cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro per l’anno 2025.
“I contratti pirata minano i diritti dei lavoratori e creano concorrenza sleale come
giustamente ha sottolineato anche il CNEL che sta facendo un grande lavoro di
presidio e di tutela in tal senso. Bene quindi tenere la guardia alzata fare sistema
contro chi promette tutele a buon mercato senza averne i titoli né la professionalità
per mantenerle” conclude Brancaccio.

