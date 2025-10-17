(AGENPARL) – Fri 17 October 2025 Invito Stampa
Chirurgia dei Trapianti: Donazione da oltre 500.000 euro al Policlinico da parte di Modena ARTS Foundation
Lunedì 20 ottobre 2025 alle ore 11,00
Policlinico di Modena, via del Pozzo 71
Sala della Direzione Generale, V piano ingresso 1
La Fondazione Modena Arts Foundation – Modena Academy for Robotica and Transplant Surgery ha donato all’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena il dispositivo OCS Transmedics per la perfusione normotermica trasportabile degli organi a scopo di trapianto per un valore complessivo della donazione di € 527.040,00.
Ciò consentirà alla Chirurgia Epato-Bilio-Pancreatica e Trapianti di Fegato del Policlinico di Modena, diretta dal prof. Fabrizio Di Benedetto, di inserire un tassello fondamentale nella gestione della perfusione d’organo nei pazienti da sottoporre a trapianto di fegato, con l’obiettivo di ottimizzare la preservazione dell’organo donato e di rigenerare a livello cellulare il fegato durante la perfusione stessa.
Questo importantissimo contributo verrà presentato lunedì 20 ottobre 2025 alle ore 11 presso la Sala Riunioni della Direzione Generale (Ingresso 1 – 5° piano) al Policlinico di Modena.
Saranno presenti per l’occasione:
* Luca Baldino, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
* Francesca Maletti, Vicesindaca e Assessora alla Sanità del Comune di Modena
* Alessandro Vandelli, Presidente del Collegio dei soci fondatori di Modena Arts Foundation ETS
* Fabrizio Di Benedetto, Direttore Chirurgia Epato-bilio-Pancreatica a Trapianti di Fegato
* Massimo Fabi, Assessore alle Politiche della Salute della Regione Emilia – Romagna
