(AGENPARL) – Fri 17 October 2025 Comunicato stampa
Venerdì 17 ottobre 2025
Alba: interruzione energia elettrica in Località Piana Gallo, venerdì 24 ottobre
E-distribuzione Unità Territoriale di Cuneo ha comunicato al Comune di Alba l’interruzione dell’energia elettrica per lavori sugli impianti venerdì 24 ottobre dalle ore 8:00 alle ore 16:00 in:
§ Località Piana Gallo da 11 a 13, da 12 a 14, senza numero civico.
Durante i lavori, l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata. Pertanto Enel invita a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.
