Cuneo ancora protagonista nel mondo del cinema

(AGENPARL) – Thu 16 October 2025 AREA LOGISTICA Luned“ 27 ottobre 2025 (evidenziata rossa)
Birrovia, Piazzale Vecchia Stazione
Si richiede divieto di sosta con rimozione forzata per la finalitˆ di sosta mezzi tecnici nel piazzale della
Vecchia Stazione dalle ore 24:00 del 26 ottobre alle ore 20:00 del 27 ottobre 2025;
AREA SET Marted“ 28 ottobre 2025 (colore blu)
1. Piazzale della Stazione (evidenziato colore blu)
Si richiede Piazzale della stazione dalle ore 15:00 e alle ore 24:00 del 28 ottobre 2025, in ogni caso
fino al termine delle lavorazioni.
Descrizione scena: LÕauto del personaggio sopraggiunge alla stazione ed incontra delle persone.
Si richiede assistenza VV.UU. dalle ore 16:30 alle ore 24:00 del 24 ottobre per chiusura temporanea
del Piazzale della Libertˆ (chiusure evidenziate in arancione)
2. Viale degli angeli (evidenziato colore blu)
Si richiede tratto di Viale degli Angeli dalle ore 19:00 del 28 ottobre alle ore 3:00 del 29 ottobre 2025, in
ogni caso fino al termine delle lavorazioni.
AREA LOGISTICA Marted“ 28 ottobre 2025 (colore rosso)
1. Piazzale della Stazione, Lungostura XXIV Maggio (evidenziato colore rosso)
Si richiede divieto di sosta con rimozione forzata per la finalitˆ di sosta mezzi tecnici e di scena in Via
Lungostura Ventiquattro Maggio ambo i lati ed in piazzale della Stazione fronte stazione, lato parco,
dalle ore 22:00 del 27 ottobre alle ore 24:00 del 28 ottobre 2025;
2. Corso Brunet (evidenziato colore rosso)
Si richiede divieto di sosta con rimozione forzata per la finalitˆ di sosta mezzi tecnici (circa 42 mt
lineari) fino allÕintersezione con Viale degli Angeli ambo i lati, dalle ore 16:00 del 28 ottobre alle ore
03:00 del 29 ottobre 2025;
AREA SET Gioved“ 30 ottobre 2025 (colore blu)
1. Corso Nizza (evidenziato colore blu)
Si richiede divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli in Corso Nizza da Corso Dante fino ad
intersezione con via Massimo DÕAzelio lato marciapiede del Palazzo della Provincia dalle ore 15:00 alle
ore 24:00 del 30 ottobre 2025, in ogni caso fino al termine delle lavorazioni.
2. Corso Dante (evidenziato colore blu)
Si richiede divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli in Corso Dante da Corso Nizza fino ad
intersezione con via Luigi Gallo dalle ore 15:00 alle ore 24:00 del 30 ottobre 2025, in ogni caso fino al
termine delle lavorazioni.
Descrizione scena: UnÕautomobilista investe un pedone.
Si richiede assistenza VV.UU. dalle ore 18:00 alle ore 24:00 del 30 ottobre per chiusura temporanea di
Corso Nizza e Corso Dante (chiusure evidenziate in arancione).
AREA LOGISTICA Gioved“ 30 ottobre 2025 (colore rosso)
1. Piazza Galimberti e Corso Soleri (evidenziato colore rosso)
Si richiede divieto di sosta con rimozione forzata per la finalitˆ di sosta mezzi tecnici sulla pista ciclabile
di Piazza Galimberti fronte civico 14 per 35 mt lineari e nel controviale di Corso Soleri davanti al
pastificio Boetti per 12 mt lineari dalle ore 22:00 del 29 ottobre alle ore 20:00 del 30 ottobre 2025, in
ogni caso fino al termine delle lavorazioni.
2. Corso Dante (evidenziato colore rosso)
Si richiede divieto di sosta con rimozione forzata per la finalitˆ di sosta mezzi tecnici e di scena negli
stalli in Corso Nizza tra le due intersezioni con Corso Dante dalle ore 15:00 alle ore 24:00 del 30
ottobre 2025, in ogni caso fino al termine delle lavorazioni.
AREA LOGISTICA Venerd“ 31 ottobre 2025 (colore rosso e verde)
1. Corso Nizza 40 (evidenziato colore rosso)
Si richiede divieto di sosta con rimozione forzata per la finalitˆ di sosta elevatore per traslochi e mezzi
tecnici dal civico 38 al civico 40 (due stalli), dalle ore 06:00 del 30 ottobre alle ore 20:00 del 31 ottobre
2025 in ogni caso fino al termine delle lavorazioni;
2. Via Monsignor Bologna (evidenziato colore rosso)
Si richiede divieto di sosta con rimozione forzata in zona pedonale di Via Monsignor Bologna per la
finalitˆ di sosta mezzi tecnici 12 mt lineari, dalle ore 20:00 del 30 ottobre alle ore 20:00 del 31 ottobre
2025 in ogni caso fino al termine delle lavorazioni;
3. Via Sebastiano Grandis (evidenziato colore rosso)
Si richiede divieto di sosta con rimozione forzata in Via Sebastiano Grandis da intersezione con Via
Nizza fino al civico n.2 per la finalitˆ di sosta mezzi tecnici 30 mt lineari, dalle ore 20:00 del 30 ottobre
alle ore 20:00 del 31 ottobre 2025 in ogni caso fino al termine delle lavorazioni;
