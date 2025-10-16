COMUNICATO STAMPA – PIEMOVE, RIUNIONE DI MONITORAGGIO AL GRATTACIELO PIEMONTE. OLTRE 54MILA LEADESIONI. A GENNAIO AL VIA ANCHE PER ACCADEMIE E CONSERVATORI. Attivo online ilpercorso di adesione per gli studenti internazionali.

(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2025

*PIEMOVE, RIUNIONE DI MONITORAGGIO AL GRATTACIELO PIEMONTE*

*OLTRE 54MILA LE ADESIONI. A GENNAIO AL VIA ANCHE PER ACCADEMIE E

CONSERVATORI *

*Attivo online il percorso di adesione per gli studenti internazionali. *

Riunione di monitoraggio oggi al Grattacielo Piemonte sull’andamento della

tessera Piemove a due mesi dall’avvio della misura che consente agli

studenti universitari under 26 di viaggiare gratuitamente sui mezzi

pubblici nei capoluoghi piemontesi tutto l’anno, su tutti gli itinerari ed

è finanziata da Regione Piemonte con oltre 37 milioni, anche attraverso

risorse del Ministero dell’Ambiente, con il contributo del Politecnico di

Torino, Università di Torino, Università del Piemonte orientale e delle

Fondazioni di origine bancaria, Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT.

Alla riunione ha partecipato il presidente della Regione Piemonte *Alberto

Cirio* e gli assessori ai Trasporti e all’Ambiente *Marco Gabusi *e* Matteo

Marnati, *il professor *Davide Vannoni*, vicerettore vicario per la

didattica internazionale di Unito; la professoressa *Silvia Barbero*,

vicerettrice comunicazione e promozione del *Politecnico *e il

professor *Davide

Porporato*, delegato del rettore all’inclusione e al diritto allo studio

dell’università del Piemonte Orientale Per la Fondazione CRT, presente *Daniela

Tornielli*, responsabile Area Ricerca e Istruzione Fondazione CRT e per il

Comune di Torino Antonio Ledda, presidente della II Commissione Consigliare

Urbanistica, Edilizia Privata, Viabilità e Trasporti, Arredo Urbano, Lavori

Pubblici, Edilizia Pubblica, Servizi Tecnologici.

A oggi sono oltre *54 mila 200* le richieste caricate in piattaforma: uno

studente su due ha quindi scelto di aderire a Piemove, confermando la bontà

e l’efficacia della misura. Primi fra tutti gli studenti dell’Università di

Torino che trainano con oltre *35 mila 300richieste*: seguono gli oltre *16

mila 600* del Politecnico e quelli dell’Università del Piemonte Orientale

(oltre *2 mila 300*) che ha iniziato la raccolta a settembre. Il quadro

operativo registra *54 mila pratiche concluse*, *16 mila 800 tessere* in

fase di stampa, oltre *33 mila titoli* già caricati su carta Bip e altre *3

mila 600* in attesa di attivazione. Nei giorni scorsi è iniziata anche la

consegna a casa delle card fisiche: oltre *12 mila 600* carte già spedite

di cui *2.500 fuori regione*. La platea è destinata ancora a crescere

grazie all’apertura del percorso di adesione dedicato agli studenti

internazionali che non possiedono SPID o Carta d’Identità Elettronica.

Durante la riunione, il presidente ha comunicato che è attivo il canale

dedicato agli studenti internazionali, che non posseggono Cie o Spid

necessari finora per attivare la procedura, e che oltre mille ragazzi

hanno già compilato l’adesione.

Dopo aver effettuato l’accesso alla pagina https://bip.piemonte.it gli

studenti internazionali dovranno selezionare la nuova modalità di

registrazione dedicata, inserire i propri dati e il Codice Fiscale

italiano, indicare l’università presso cui sono iscritti e la mail

universitaria. A quel punto potranno caricare le immagini del Codice

Fiscale e di un documento d’identità (Carta d’identità o Passaporto).

L’iscrizione è automatica: una volta inviata la richiesta di registrazione,

un operatore verifica il corretto caricamento dei dati e che le

informazioni siano coerenti. Terminato il controllo, lo studente riceve una

mail con l’esito: se la registrazione è approvata può effettuare il login e

accedere subito al portale per richiedere Piemove, altrimenti riceve le

istruzioni per correggere eventuali errori e riprovare.

Per accedere al sistema si usa il Codice Fiscale come nome utente e un

codice temporaneo (OTP) viene inviato via e-mail e permette di completare

l’accesso in modo semplice e sicuro. Da lì lo studente viene indirizzato

direttamente alla sezione dedicata alla richiesta del titolo Piemove,

esattamente come accade per chi entra con SPID o CIE.

L’altra novità annunciata dal presidente riguarda l’ampliamento a gennaio

2026 della misura ai Conservatori, alle Accademie e alle altre realtà

accademiche che hanno sede nei comuni capoluogo e chiedono di aderire alla

misura, in modo da offrire pari opportunità a tutti gli studenti che

scelgono il Piemonte per il proprio percorso di formazione.

«Abbiamo voluto *Consegnare le tessere Piemove è un gesto simbolico e

insieme molto concreto* – ha dichiarato il presidente *Alberto Cirio*

– *Significa

vedere nei volti di questi studenti la realtà di una misura che sta

funzionando e che è sta diventando parte integrante del sistema

universitario piemontese. È un gesto che va oltre la semplice consegna: è

un segnale di vicinanza delle istituzioni agli studenti, un modo concreto

per far percepire che la Regione è al loro fianco, sostiene il loro

percorso di studio e incentiva scelte di mobilità sostenibile*».

«*Piemove è il frutto di un grande lavoro di squadra tra assessorati* –

sottolineano il vicepresidente con delega al Diritto allo studio

Universitario, *Elena Chiorino* e gli assessori ai Trasporti, *Marco Gabusi*

e all’Ambiente, *Matteo Marnati* – *Abbiamo voluto unire tre politiche

fondamentali: mobilità sostenibile, diritto allo studio e tutela

ambientale. È una misura che guarda al futuro, perché spinge i più giovani

a scegliere il trasporto pubblico non solo per convenienza, ma per

consapevolezza. E l’apertura agli studenti internazionali e alle altre

università in sede di capoluogo è un passo avanti verso un Piemonte sempre

più attrattivo, accogliente e competitivo*».

«*Torino si sta affermando sempre più come una città universitaria di

rilievo internazionale, capace di attrarre studentesse e studenti dal resto

del Paese e dall’estero grazie a un’offerta che coniuga formazione di

qualità e qualità della vita – *ha dichiarato il sindaco di Torino, *Stefano

Lo Russo** – L’introduzione della gratuità del trasporto pubblico anche per

la popolazione studentesca che viene dall’estero rappresenta un ulteriore

passo in avanti per rendere la nostra città ancora più attrattiva. È un

primo passo importante per favorire una diffusione sempre più ampia

dell’uso dei mezzi pubblici tra i più giovani, non solo per gli spostamenti

legati allo studio ma anche nel tempo libero, contribuendo così in modo

concreto alla riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti*».

«*Piemove rappresenta un segno tangibile di attenzione verso la

sostenibilità, la coesione e la responsabilità condivisa* – ha dichiarato

la Rettrice dell’Università di Torino, *Cristina Prandi* – *L’avvio della

procedura per gli studenti e alle studentesse internazionali è per noi

particolarmente significativo perché rafforza il senso di una comunità

universitaria inclusiva, che riconosce nella mobilità sostenibile uno

strumento di uguaglianza e partecipazione. La crescita costante delle

adesioni conferma la forza di questa visione comune tra Regione, Atenei e

popolazione studentesca: costruire insieme un territorio più accessibile,

più equo e più aperto al mondo*».

««L’estensione del progetto coglie appieno l’indirizzo del Politecnico e

del nostro intero territorio, che punta a essere sempre più attrattivo

rispetto a studenti e studentesse internazionali – considera il rettore del

Politecnico *Stefano Corgnati* – La completa sinergia tra le istituzioni,

che anche in questo caso si presentano coese, si dimostra ancora una volta

una scelta vincente. Questa proposta condivisa consente di presentare

infatti ai giovani non solo opportunità di alta formazione di eccellenza ma

anche servizi, come appunto l’utilizzo gratuito dei mezzi pubblici, che

rafforzano l’attrattività di un’offerta sempre più ampia, a tutto tondo,

interessante per studentesse e studenti stranieri che possono sceglierci

per formarsi. E chissà che magari, grazie anche a queste iniziative che

possono rendere la loro esperienza più piacevole e sostenibile, scelgano

anche di fermarsi in seguito, andando ad arricchire il nostro ecosistema

dell’innovazione».

«*Accogliamo con soddisfazione la notizia che il servizio Piemove* – *Piemonte

Viaggia Studia* da oggi *sarà accessibile anche agli studenti

internazionali del nostro Ateneo* – ha detto il Rettore dell’Università del

Piemonte Orientale, professor *Menico Rizzi* -. E’* un ulteriore passo che

non è solo simbolico verso una mobilità più sostenibile e inclusiva, che

valorizza il diritto allo studio e rafforza il senso di appartenenza alla

comunità universitaria piemontese. Consentire anche agli studenti

provenienti dall’estero di usufruire di questa opportunità significa

rendere l’Università del Piemonte Orientale ancora più accogliente, attenta

ai bisogni di tutti e coerente con i propri valori di equità e apertura*».

«*L’estensione di Piemove anche agli studenti stranieri sono segnali forti

di apertura e di visione* – sottolinea la presidente della Fondazione CRT *Anna

Maria Poggi* –. *Significa rendere il Piemonte una regione ancora più

accogliente, capace di attrarre talenti da tutto il mondo e di offrire pari

opportunità di mobilità e di studio a tutti. È una misura che unisce

sostenibilità, inclusione e competitività del sistema universitario, e che

testimonia la forza della sinergia tra istituzioni, università e

fondazioni. Con Piemove investiamo in un territorio che cresce insieme ai

suoi giovani, italiani e internazionali, rendendo più accessibile e di

qualità la vita universitaria*».

*Abbonamenti e aziende di trasporto: tutto passa dal portale E-Commerce di

GTT*

Un aspetto importante riguarda le modalità di acquisto degli abbonamenti

con lo sconto previsto da Piemove. Tutte le aziende di trasporto, anche

quelle che operano su linee extraurbane, sono coinvolte nel progetto, ma la

vendita dei titoli agevolati deve avvenire esclusivamente tramite i canali

corretti:

*A Torino,* gli studenti che scelgono un abbonamento comprensivo sia

dell’area urbana sia di quella suburbana (Formula) possono usufruire

di una *riduzione

di 221 *€ sull’abbonamento annuale e *184 €* sul plurimensile. Per ottenere

lo sconto, è sufficiente richiedere il titolo “Piemove” sul portale

bip.piemonte.it e abilitare la propria tessera per l’acquisto dei titoli

direttamente sull’e-commerce GTT.

*A Cuneo,* gli studenti che scelgono un abbonamento comprensivo sia

dell’area urbana sia della conurbazione possono beneficiare di una

riduzione significativa: *333 €* sull’abbonamento annuale e *296 €* sul

plurimensile. Per usufruire dello sconto, è sufficiente richiedere il

titolo “Piemove” sul portale bip.piemonte.it e presentarsi poi alla

biglietteria Grandabus presso il Movicentro di Cuneo per completare

l’acquisto.

*A Novara,* gli studenti che scelgono un abbonamento comprensivo sia

dell’area urbana sia della conurbazione possono beneficiare di una

riduzione di *176 €* sull’abbonamento annuale. Per ottenere lo sconto, è

sufficiente richiedere il titolo “Piemove” sul portale bip.piemonte.it e

poi recarsi agli uffici SUN presso la stazione ferroviaria di Novara per

completare l’acquisto. È solo questa, infatti, la modalità che consente

l’applicazione automatica dello sconto previsto dalla Regione Piemonte.

Eventuali abbonamenti “Formula” acquistati direttamente dalle aziende di

trasporto non possono beneficiare della riduzione, motivo per cui la

procedura online è l’unico canale riconosciuto ufficialmente.

*Cos’è Piemove?*

Piemove è finanziata da Regione Piemonte con oltre 37 milioni anche

attraverso risorse del Ministero dell’Ambiente, con il contributo del

Politecnico di Torino, Università di Torino, Università del Piemonte

orientale e delle Fondazioni di origine bancaria, Compagnia di San Paolo e

Fondazione CRT e con il supporto operativo di 5T e di Agenzia per la

mobilità piemontese.

Si tratta di una misura sperimentale che potrà essere ampliata ad altri

partner (Fondazioni di origine bancaria del territorio, università private

riconosciute). Il 1° settembre è partita anche la procedura per gli

studenti dell’Università del Piemonte Orientale che possono quindi

presentare domanda sulla piattaforma BIP https://bip.piemonte.it

Dal 28 agosto è attivo anche l’e-commerce GTT per gli studenti che

acquistano un abbonamento comprensivo dell’area urbana e suburbana di

Torino. Per ottenerlo, bisogna prima richiedere la tessera Piemove sul sito

https://bip.piemonte.it, abilitarla agli acquisti sull’e-commerce GTT e

infine comprare l’abbonamento scontato. Dal prezzo totale dell’abbonamento

verrà scalato l’importo relativo alla tratta urbana e suburbana, coperta

gratuitamente da Piemove.

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/aria/tessera-piemove-piemonte-viaggia-studia

si possono consultare le FAQ sulla misura

*Come funziona?*

Possono accedere alla misura tutti gli studenti universitari iscritti a

un’Università del Piemonte – residenti e non – che abbia sede nel

territorio dei Comuni capoluogo aderenti, con un indicatore ISEE fino a 85

mila euro. *L’iniziativa è estesa anche agli studenti degli atenei non

statali che confermeranno l’intenzione di aderire*.

La tessera Piemove consente viaggi illimitati su tutta la rete urbana dei

Comuni capoluogo che hanno aderito all’iniziativa Torino, Asti, Biella,

Cuneo, Novara, Vercelli, Alessandria e adesso anche Verbania. Nel Comune di

Torino gli studenti universitari under 26 potranno viaggiare sulla rete

urbana e suburbana di Gtt, in metropolitana e sui mezzi del servizio

ferroviario all’interno delle stazioni cittadine fino a Grugliasco (in

vista dell’apertura del Campus universitario). Per chi possiede un

abbonamento Formula, ovvero arriva a Torino da una località esterna alla

rete urbana e suburbana, la tessera studente consentirà di viaggiare gratis

nel capoluogo e avrà diritto a uno sconto sul costo dell’abbonamento, pari

alla quota relativa alla rete cittadina.

Il titolo di viaggio gratuito ha durata annuale di 12 mesi, compresi i mesi

estivi nei quali non si seguono le lezioni. È prevista una verifica

semestrale di permanenza dei requisiti compresa iscrizione all’Ateneo e di

utilizzo (almeno 60 timbrature anno).

—-

