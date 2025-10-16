AOU AL: Prove da sforzo cardiopolmonari: nuovi strumenti per la Cardiologia Pediatrica grazie ai Lions Club di Alessandria

(AGENPARL) – Thu 16 October 2025 COMUNICATO STAMPA
Prove da sforzo cardiopolmonari: nuovi strumenti per la Cardiologia Pediatrica grazie ai Lions Club di Alessandria
La donazione di apparecchiature tecnologiche alla struttura dell’AOU AL
Una nuova donazione da parte dei Lions Club di Alessandria, da sempre impegnati in iniziative di solidarietà e sostegno alla sanità del territorio, arricchisce la dotazione tecnologica della SC Pediatria dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria, diretta dal Dott. Enrico Felici, e in particolare dell’Ambulatorio di Cardiologia Pediatrica la cui Responsabile è la Dott.ssa Francesca Cairello, contribuendo a potenziare le attività cliniche e diagnostiche del reparto.
