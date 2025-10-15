IL COMUNE COMUNICA – domani il convegno sulla nuova contabilità Accrual degli enti pubblici organizzato da ISFORM & Consulting nella Sala Ianni del Comando di Polizia Locale

(AGENPARL) – Wed 15 October 2025 Con il patrocinio di:
LA RIFORMA ACCRUAL
Principi e implicazioni
C O N V E G N O I N P R E S E N Z A E I N M O DA L I TA ’ S I N C R O N A
16/10/2025 dalle ore 09:00 alle ore 14:00
Sede: Comando di Polizia Locale di Bari, via Paolo Aquilino 1, Bari (BA) CAP. 70126 (Sala Ianni)
SALUTI
Dott. Vito Leccese
Sindaco del Comune di Bari
Dott.ssa Fiorenza Pascazio
Presidente ANCI Puglia
Dott. Diego De Marzo
Assessore al Bilancio e alla Fiscalità Locale del Comune di Bari
Prof. Antonio Felice Uricchio
Presidente Anvur
Prof. Dott. Giuseppe Diretto
Presidente Nazionale UNAGRACO e Direttore ISFORM & Consulting Srl
MODERATORE
Prof. Mario Aulenta
Docente di contabilità di Stato, Dipartimento di Economia e Finanza – Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
RELATORI
Dott. Angelosante Albanese
Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture della Regione Puglia
Prof. Mariano D’Amore
Professore ordinario di Economia aziendale presso l’Università degli Studi di Napoli. “Parthenope”
Dott. Francesco Delfino
Esperto di finanza pubblica presso la Commissione ARCONET e presso l’Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali – Ministero
dell’Interno
Dott.ssa Daniela Ghiandoni
Direttore Aree Finanze, società partecipate, tributi e progetti comunitari del Comune di Ancona
Dott. Vito Montanaro
Direttore Di Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale della Regione Puglia
Dott. Giuseppe Ninni
Dirigente Responsabile della Ripartizione Ragioneria Generale del Comune di Bari
Dott. Benedetto Giovanni Pacifico
Dirigente Di Sezione Organizzazione e Formazione del Personale e Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport della Regione Puglia
Dott. Salvatore Romanazzi
Mag. Sezione Regionale Controllo Puglia – Corte dei Conti
Dott.ssa Regina Stolfa
Dirigente di Sezione Bilancio e Ragioneria della Regione Puglia
Dott. Michele Tetro
Responsabile del Servizio Economico – Finanziario del Comune di Rutigliano
Con il patrocinio di:
PROGRAMMA DEL CORSO
La riforma Accrual – principi e implicazioni: i principi
ITAS, gli enti sperimentatori, le fasi di implementazione,
gli inventari
Soluzioni operative e prime esperienze
L’impatto
dell’Accrual
sull’organizzazione
delle
Pubbliche Amministrazione
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Iscrizione tramite modulo di iscrizione.
CLICCA QUI PER ISCRIVERTI!
EVENTO GRATUITO
o visita il nostro sito http://www.isformconsulting.it
ASSOCIATO
ISFORM & Consulting s.r.l.
Istituto di Formazione Manageriale & Consulting Srl
(AGENPARL) – Wed 15 October 2025 Con il patrocinio di: