Close Menu
Trending
mercoledì 15 Ottobre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Puglia

IL COMUNE COMUNICA – domani il convegno sulla nuova contabilità Accrual degli enti pubblici organizzato da ISFORM & Consulting nella Sala Ianni del Comando di Polizia Locale

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Wed 15 October 2025 Con il patrocinio di:
LA RIFORMA ACCRUAL
Principi e implicazioni
C O N V E G N O I N P R E S E N Z A E I N M O DA L I TA ’ S I N C R O N A
16/10/2025 dalle ore 09:00 alle ore 14:00
Sede: Comando di Polizia Locale di Bari, via Paolo Aquilino 1, Bari (BA) CAP. 70126 (Sala Ianni)
SALUTI
Dott. Vito Leccese
Sindaco del Comune di Bari
Dott.ssa Fiorenza Pascazio
Presidente ANCI Puglia
Dott. Diego De Marzo
Assessore al Bilancio e alla Fiscalità Locale del Comune di Bari
Prof. Antonio Felice Uricchio
Presidente Anvur
Prof. Dott. Giuseppe Diretto
Presidente Nazionale UNAGRACO e Direttore ISFORM & Consulting Srl
MODERATORE
Prof. Mario Aulenta
Docente di contabilità di Stato, Dipartimento di Economia e Finanza – Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
RELATORI
Dott. Angelosante Albanese
Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture della Regione Puglia
Prof. Mariano D’Amore
Professore ordinario di Economia aziendale presso l’Università degli Studi di Napoli. “Parthenope”
Dott. Francesco Delfino
Esperto di finanza pubblica presso la Commissione ARCONET e presso l’Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali – Ministero
dell’Interno
Dott.ssa Daniela Ghiandoni
Direttore Aree Finanze, società partecipate, tributi e progetti comunitari del Comune di Ancona
Dott. Vito Montanaro
Direttore Di Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale della Regione Puglia
Dott. Giuseppe Ninni
Dirigente Responsabile della Ripartizione Ragioneria Generale del Comune di Bari
Dott. Benedetto Giovanni Pacifico
Dirigente Di Sezione Organizzazione e Formazione del Personale e Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport della Regione Puglia
Dott. Salvatore Romanazzi
Mag. Sezione Regionale Controllo Puglia – Corte dei Conti
Dott.ssa Regina Stolfa
Dirigente di Sezione Bilancio e Ragioneria della Regione Puglia
Dott. Michele Tetro
Responsabile del Servizio Economico – Finanziario del Comune di Rutigliano
Con il patrocinio di:
PROGRAMMA DEL CORSO
La riforma Accrual – principi e implicazioni: i principi
ITAS, gli enti sperimentatori, le fasi di implementazione,
gli inventari
Soluzioni operative e prime esperienze
L’impatto
dell’Accrual
sull’organizzazione
delle
Pubbliche Amministrazione
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Iscrizione tramite modulo di iscrizione.
CLICCA QUI PER ISCRIVERTI!
EVENTO GRATUITO
o visita il nostro sito http://www.isformconsulting.it
ASSOCIATO
ISFORM & Consulting s.r.l.
Istituto di Formazione Manageriale & Consulting Srl

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl