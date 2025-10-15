Close Menu
AGENDA CAMERA DI DOMANI, GIOVEDì 16 OTTOBRE

(AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2025

PRESIDENTE
📌10 – Sala della Regina – Convegno “Diritto di restare e di rientro: opportunità per Italia e Africa” (On. Soumahoro) – Interviene il Presidente della Camera dei deputati. Diretta webtv
📌11 – Biblioteca del Presidente – Incontro con una delegazione dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti.

COMMISSIONI
📌8.15_Audizione del professore Nicola Petrosillo, direttore del Servizio controllo infezioni della Fondazione Policlinico universitario Campus Bio-Medico
📌8.30_Femminicidio_Marisa Marraffino, esperta di diritto dell’informatica e Silvia Semenzin, ricercatrice in sociologia digitale
📌Dopo le 8.30_Enti gestori_Audizione del presidente e di altri rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (CNPR)
📌13.30 o termine votazioni mattina_Orlandi_Audizione di Vittorio Baioni

EVENTI
📌10:30, Sala della Lupa – Convegno “Integratori alimentari tra normativa e scienza. I pareri degli esperti a confronto”. Partecipa Segretario di Presidenza Annarita Patriarca. Diretta webtv.
📌11:00, Sala del Refettorio – Convegno “40 anni dalla nascita dell’Unione Buddhista italiana. Dialogo e riconoscimento” (Unione Buddhista italiana).
📌12:00, Sala del Cenacolo – Inaugurazione della mostra “Speranza” di Mario Dall’Acqua.
📌15:00, Sala Giacomo Matteotti – Convegno “Lionello Levi Sandri: dalla Resistenza all’Europa”. Partecipa Vicepresidente Anna Ascani. Diretta webtv.
📌16:00, Sala della Lupa – Convegno “Giornata mondiale della rianimazione cardiopolmonare. Le nuove linee guida europee: formare alla sicurezza”. Messaggio del vicepresidente Giorgio Mulè. Diretta webtv

CONFERENZE STAMPA
📌10 Presentazione proposta di legge. Filippo Scerra
📌11.30 La nostra proposta per sbloccare gli stipendi in Italia. Elisabetta Piccolotti
📌14.30 Presentazione del libro “Le due vite di Linda”. Martina Semenzato
📌17.30 Cybersecurity nell’era dell’AI. Fabio Porta

