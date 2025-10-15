Close Menu
mercoledì 15 Ottobre 2025
(ACON) ITALIA-ISRAELE. BORDIN: MOMENTI DI SPORT NON SIAN OCCASIONE DI SCONTRO

(AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Wed 15 October 2025 (ACON) Trieste, 15 ott – Solidariet? alle Forze dell’Ordine,
agli operatori dell’informazione e ai cittadini coinvolti negli
scontri avvenuti ieri sera a Udine durante il corteo Pro Pal ?
espressa dal presidente del Consiglio regionale del Friuli
Venezia Giulia, Mauro Bordin.
“Desidero manifestare la mia pi? sincera vicinanza e gratitudine
alle donne e agli uomini delle Forze dell’Ordine che, anche in
una situazione complessa come quella di ieri, hanno operato con
grande professionalit? e senso del dovere per garantire la
sicurezza e l’ordine pubblico. Un ringraziamento – dichiara
Bordin – va anche agli operatori dell’informazione, impegnati nel
loro lavoro per assicurare una cronaca corretta e puntuale dei
fatti”.
Inoltre, il presidente esprime solidariet? e vicinanza ai
cittadini e ai commercianti che hanno subito disagi a causa degli
scontri: “Ogni forma di violenza e di intolleranza va condannata
con fermezza. Eventi che dovrebbero essere momenti di sport e
partecipazione non possono, e non devono, trasformarsi in
occasioni di scontro”.
ACON/AD-rcm
151258 OTT 25

