Agenzia nr. 1842 – Taranto-Grottaglie, Vietri (FdI): “Accesso agli atti sui 70 milioni destinati allo spazioporto: occorre chiarezza su progetto, risorse e benefici per il territorio

(AGENPARL) - Roma, 21 Ottobre 2026 - "Ho presentato istanza di accesso agli atti sia ad Aeroporti di Puglia S.p.A. sia al Dipartimento dello Sviluppo Economico della Regione Puglia, per acquisire tutta la documentazione relativa al progetto dello Spazioporto di Taranto-Grottaglie, finanziato con una dotazione di 70 milioni di euro di risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC). Con questa iniziativa do seguito alla mia precedente nota inviata al presidente Antonio Decaro, affinché si valuti la rimodulazione dei fondi FSC destinati allo Spazioporto, con l'obiettivo di orientare una parte di queste risorse, magari inutilizzate, verso l'avvio e la strutturazione dei voli passeggeri di linea da Taranto Grottaglie.
Ho chiesto quindi di poter acquisire gli atti relativi alla procedura di gara, il progetto di fattibilità tecnico-economica, la documentazione concernente l'appalto, le analisi costi-benefici, gli atti economici e finanziari, ogni altro atto riferito all'aerospazio nonché di conoscere l'attuale quadro complessivo del progetto dello Spazioporto e delle attività connesse. Ritengo necessario fare finalmente il punto della situazione su un intervento che mobilita risorse pubbliche ingenti e che si intreccia, o probabilmente interferisce completamente, con la prospettiva di attivare voli passeggeri di linea.