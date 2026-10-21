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Sardegna

Conoscere, Prevenire, Vivere”: alla Mem la terza edizione dell’incontro medici-pazienti sul Lupus Eritemico Sistemico – Comunicato stampa

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 21 Ottobre 2026 - Appuntamento venerdì 23 ottobre a partire dalle ore 15: tra gli obiettivi, la sensibilizzazione sulla malattia autoimmune e tutte le informazioni sull'avanzamento della ricerca in materia

In programma alla Mem-Mediateca del Mediterraneo la terza edizione dell'incontro medici-pazienti "Lupus: Conoscere, Prevenire, Vivere", un'occasione di supporto, confronto e informazione legato alla malattia autoimmune non contagiosa ma che colpisce ogni anno quasi 5 persone su 100.000 e in modo particolare le donne.

I relatori scientifici dell'incontro saranno il professor Alberto Cauli e il professor Matteo Piga, del Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica dell'Università di Cagliari e la Struttura Complessa di Reumatologia dell'AOU di Cagliari. Durante l'incontro saranno presenti rappresentanti dell'associazione dei pazienti Gruppo LES ODV e della Lupus Clinic di Cagliari e verranno illustrate le attività delle stesse: saranno presentati i più recenti avanzamenti della ricerca scientifica nazionale e internazionale per il trattamento e la cura del LES.

Tra gli obiettivi dell'incontro anche quello di far conoscere e sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni su una malattia per cui non esiste ancora una terapia risolutiva e che interessa più di 60.000 pazienti sul territorio nazionale.

Con preghiera di pubblicazione

(AGENPARL)
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