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Puglia

Agenzia nr. 1841 – Affitti brevi, Caroli (FdI): “Grazie a nostro emendamento i trulli fuori dalla nuova legge

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
Consiglio regionale della Puglia

(AGENPARL) - Roma, 21 Ottobre 2026 - "Grazie all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, ieri in Consiglio regionale, abbiamo evitato che nella confusione generale creato dalla Legge 'Affitti brevi' si disperdesse il patrimonio dei trulli che caratterizza la Valle d'Itria e gran parte della Puglia centrale. Il centrosinistra non aveva minimamente ipotizzato alcuna tutela per quello che è un elemento identitario della storia secolare dei nostri luoghi. Rischiare di limitarne l'utilizzo ai fini turistici avrebbe provocato un abbandono in serie di tanti manufatti che si trovano nei nostri territori rurali. Patrimonio che diventato un'opportunità per tanti giovani. Da un lato ci sono forme di finanziamento attraverso i Gal per il loro recupero, e dall'altra parte si rischia di provocare lo stop alla loro valorizzazione. I trulli sono un patrimonio che la Puglia ha la responsabilità di custodire.

Questa legge deve offrire strumenti per mantenerli vivi, sicuri e riconoscibili consentendo che un utilizzo turistico responsabile contribuisca alla loro conservazione. Non possiamo pensare che il loro uso turistico produca sempre gli stessi effetti sulla disponibilità di abitazioni per i residenti. Il recupero di un trullo naturale inutilizzato può rappresentare un investimento nella conservazione del paesaggio, nella manutenzione della campagna. Senza il nostro emendamento tutto questo non sarebbe stato possibile"./comunicato

(AGENPARL)
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