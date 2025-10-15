Close Menu
Friuli Venezia Giulia

(ACON) CICLABILE FOSSALON. BERNARDIS (FP): SOLUZIONE NELLA LEGGE DI STABILIT

(AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Wed 15 October 2025 (ACON) Trieste, 15 ott – “Si apre una prospettiva concreta per
la messa in sicurezza della pista ciclabile di Fossalon di Grado.
A seguito della presentazione di un mio specifico ordine del
giorno, ho accolto con grande soddisfazione l’impegno diretto
dell’assessore alle Infrastrutture, Cristina Amirante, che si ?
impegnata a seguire la questione per individuare le necessarie
risorse nella prossima legge di Stabilit?”.
Lo annuncia in una nota il consigliere regionale Diego Bernardis
(Fedrigra presidente) che, a proposito del suo ordine del giorno
intitolato ‘Valorizzazione e messa in sicurezza della rete
cicloturistica nella zona di Fossalon di Grado’ e collegato al
disegno di legge 62, aggiunge: “Importanti realt? locali come
l’associazione Velisti udinesi mi avevano evidenziato da tempo le
criticit? di un tratto di ciclabile in localit? ‘Il Caneo’, reso
fangoso e pericoloso da un intervento errato del passato. Un
percorso strategico, molto frequentato da residenti e soprattutto
da cicloturisti stranieri, la cui condizione rischia di
compromettere la sicurezza e l’immagine di eccellenza del nostro
sistema di accoglienza”.
“Ho apprezzato moltissimo la prontezza e la sensibilit?
dell’assessore Amirante, che ha dimostrato ancora una volta
grande capacit? di ascolto e concretezza. Comprendendo l’urgenza
della questione – continua Bernardis – mi ha chiesto di ritirare
l’ordine del giorno, assicurandomi il suo personale
interessamento per programmare l’intervento di riqualificazione”.
“Ritirare l’atto – conclude il consigliere regionale – non ?
dunque un passo indietro, ma un’accelerazione verso la soluzione.
Ringrazio l’assessore per aver dato seguito immediato alla mia
sollecitazione, confermando che l’impegno della Giunta per la
valorizzazione della nostra rete cicloturistica ? costante e
capillare. Ora attendiamo con fiducia la Legge di Stabilit? per
vedere questo importante risultato tradotto in un cantiere a
beneficio di tutta la comunit? dell’Isontino”.
ACON/COM/sm
151255 OTT 25

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl