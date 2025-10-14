Close Menu
Università di Camerino – “Unicam e l’I.C. “E. Mattei” insieme per educare alla sosteniblità”

(AGENPARL) - Roma, 14 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Tue 14 October 2025 UNICAM
Università di Camerino
UNICAM E L’I.C. “E. MATTEI” INSIEME PER EDUCARE ALLA SOSTENIBILITÀ
Camerino, 14 ottobre 2025 – Una giornata speciale dedicata alla scoperta del territorio e all’educazione alla sostenibilità ha coinvolto le alunne e gli alunni delle prime classi della Scuola secondaria di I grado di Matelica ed Esanatoglia dell’Istituto Comprensivo “E. Mattei”.
L’iniziativa, organizzata dalla Dirigente scolastica dott.ssa Roberta Carboni e dalla docente prof.ssa Letizia Pieri, ha previsto nei giorni scorsi un’uscita didattica al Lago di Fiastra, che ha visto la partecipazione di 86 ragazze e ragazzi, accompagnati da una decina di insegnanti.
Ad accoglierli, un gruppo di docenti dell’Università di Camerino composto da Marco Materazzi e Pietro Paolo Pierantoni della Sezione di Geologia della Scuola di Scienze e Tecnologie, Paola Scocco e la giovane ricercatrice Sara Moscatelli della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria, che hanno guidato i ragazzi in attività pratiche e laboratori legati al tema del territorio.
Durante la giornata si è parlato di sostenibilità ambientale, ecosistemi, biodiversità e gestione del territorio, con un approccio partecipativo e ludico che ha stimolato curiosità e riflessione.
Attraverso giochi e attività sul campo, infatti, i ragazzi hanno potuto ragionare sui propri comportamenti quotidiani e sull’impatto delle azioni umane sull’ambiente, comprendendo come il paesaggio che oggi osserviamo sia il risultato di processi naturali e antropici che richiedono sempre più attenzione allo sviluppo sostenibile e ai cambiamenti climatici.
Per informazioni:
Area Comunicazione e Public Engagement
tw UnicamUffStampaig universitacamerino

