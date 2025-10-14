Close Menu
ESPLOSIONE NEL VERONESE, PAOLONI (SAP): PROFONDO CORDOGLIO, VICINI A FAMILIARI VITTIME E A TUTTA L’ARMA DEI CARABINIERI

Stefano Paoloni, Segretario Generale SAP
Stefano Paoloni, Segretario Generale SAP
(AGENPARL) - Roma, 14 Ottobre 2025


“Esprimiamo il nostro profondo cordoglio per la tragedia di questa notte in provincia di Verona, siamo vicini ai familiari delle vittime e ai colleghi dell’Arma dei Carabinieri”. Lo ha affermato il Segretario Generale del SAP, Stefano Paoloni, ricordando i tre Carabinieri che hanno perso la vita in seguito all’esplosione e al crollo di una casa rurale nel corso di uno sgombero.

“È l’ennesima dimostrazione che quella delle forze dell’ordine è la professione più rischiosa e pericolosa – ha aggiunto Paoloni – e il numero di feriti e vittime ne è la concreta dimostrazione. Il servizio che diamo alla collettività va rispettato sempre, perché il fine è sempre quello di garantire pacifica convivenza nonostante il rischio che questo comporti”.

