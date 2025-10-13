(ACON) CALCIO. MARTINES-BUDAI-DI BERT: ALTRI 3 MLN PER CENTRO FIGC PALMANOVA

(AGENPARL) – Mon 13 October 2025 (ACON) Trieste, 13 ott – Dopo i primi tre milioni, la Regione
ne ha destinati altri tre alla realizzazione della “piccola
Coverciano” del Fvg. Nascer? infatti a Palmanova, con il
rinnovamento e l’ampliamento del centro sportivo “Dino
Bruseschi”, un Centro polisportivo federale regionale della
Federazione italiana gioco calcio (Figc). Grazie all’ultimo
assestamento di Bilancio, approvato nei giorni scorsi, sale
quindi a sei il totale dei milioni messi a disposizione per il
grande progetto. Lo si legge in una nota.
Il progetto prevede la realizzazione di una palazzina destinata a
sede del Centro federale regionale con gli uffici della
Federazione e una foresteria, la riqualificazione dell’attuale
campo di sfogo in erba naturale con erba sintetica, la
costruzione di un nuovo campo da calcio con relativi spogliatoi e
i parcheggi a servizio del Centro e degli impianti sportivi del
tennis e dell’atletica leggera. Il progetto prevede un quadro
economico complessivo di 10 milioni di euro per completare tutte
le opere. Il Comune di Palmanova ha gi? messo a disposizione
42mila euro per la progettazione preliminare.
Le nuove strutture rispetteranno elevati standard di
accessibilit? e risparmio energetico. La palazzina principale
avr? un sistema di approvvigionamento energetico (elettrico e
termico) in grado di coprire in parte o in toto il fabbisogno,
tramite l’installazione di impianti fotovoltaici e di collettori
solari termici per il riscaldamento di acqua sanitaria. ?
prevista anche la realizzazione di una superficie a verde a
elevata biomassa in grado di garantire un adeguato assorbimento
delle emissioni inquinanti in atmosfera e favorire
l’evapotraspirazione, contribuendo cos? a realizzare un adeguato
microclima.
A dimostrare grande soddisfazione per la progettualit? in
definizione sono i consiglieri regionali Francesco Martines (Pd),
Alberto Budai (Lega) e Mauro Di Bert (Fedriga presidente).
“Passo dopo passo vediamo crescere quella che prima era solo
un’idea, al tempo del presidente nazionale Tavecchio, e che ora ?
diventata una concreta realt?, anche grazie alla presenza in
citt? della sede regionale della Figc-Lega Dilettanti. Il centro
regionale della Figc – commenta Francesco Martines – riveste per
tutto il territorio e in particolare per il calcio
dilettantistico un importante significato, dando alla citt?
stellata altre grandi opportunit? di crescita per affermare non
solo il suo ruolo culturale, ma anche quello sportivo. Di questo
dobbiamo dare merito alla Giunta regionale cos? come ai
consiglieri regionali del territorio, di ambo gli schieramenti
politici”, sottolinea ancora il consigliere del Pd.
“Con questo investimento che non ? solo strutturale, ma ? sul
futuro dei nostri giovani, la Regione Friuli Venezia Giulia
conferma il proprio impegno nel valorizzare lo sport come
strumento di crescita, salute e coesione sociale, poich? il
Centro sportivo Bruseschi sar? un luogo aperto a tutte le
discipline e a tutte le et?”, sottolinea a sua volta Mauro Di
Bert. “Ringraziamo il presidente Fedriga e gli assessori Anzil e
Zilli, decisivi per questa progettualit?. La lungimiranza di chi
amministra sta anche nel sapere andare oltre le contrapposizioni
politiche, sposando dei progetti che possono diventare vere
occasioni di crescita sociale ed economica per un territorio”,
aggiunge l’esponente di Fp.
“In questo modo – conclude Alberto Budai – creiamo opportunit?
per gli sportivi, e non solo per i professionisti ma anche per i
ragazzi e per le attivit? locali. Il centro potr? avere una
grande valenza anche sociale, luogo di incontro e confronto
soprattutto per i pi? giovani, spazio di sviluppo comunitario
oltre che economico. E va sottolineato – aggiunge l’esponente
della Lega – come questo sia stato un impegno elaborato
indipendentemente dal colore politico”.
Ovviamente soddisfatto anche Giuseppe Tellini, sindaco di
Palmanova: “? una grande opportunit? per la citt?. Sfruttando le
sue funzionali strutture sportive e il suo ruolo baricentrico, a
Palmanova verr? creato un centro che sapr? attrarre non solo
sportivi ma anche attivit?, innescher? sviluppo economico e
visibilit? a livello regionale e nazionale. La nostra citt? sta
cambiando, evolvendo, rivalutandosi in un’ottica di turismo e
servizi”.
