Close Menu
Trending
domenica 12 Ottobre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

7 OTTOBRE: BRUNETTA, DUE LUOGHI DIVERSI, VILLA LUBIN E PERUGIA-ASSISI, MA SEGNI DI UN COMUNE IMPEGNO CHE CI ISPIRA

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 12 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Sun 12 October 2025 7 OTTOBRE: BRUNETTA, DUE LUOGHI DIVERSI, VILLA LUBIN E PERUGIA-ASSISI, MA SEGNI DI UN COMUNE IMPEGNO CHE CI ISPIRA
“C’è una coincidenza che mi colpisce. Proprio oggi si svolge la Marcia della Pace Perugia-Assisi: un appuntamento che richiama la figura di Aldo Capitini e la sua visione della ‘non violenza’ come forza viva, come costruzione quotidiana di convivenza. È bello pensare che, mentre noi ci ritroviamo qui, in un altro angolo del Paese migliaia di persone camminino insieme per la pace. Due luoghi diversi, Villa Lubin e Perugia-Assisi, ma segni complementari di un impegno che ci unisce e ci ispira”. Così il presidente del CNEL Renato Brunetta nell’aprire i lavori della giornata di studio e analisi dal titolo “La storia stravolta e il futuro da costruire”, organizzata oggi a Villa Lubin dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane.
7 OTTOBRE: BRUNETTA, MAI COME OGGI L’OCCIDENTE È CHIAMATO A UN DOVERE DI VERITÀ E DI MEMORIA CONDIVISA
“C’è una responsabilità che riguarda il nostro rapporto con la storia. Mai come oggi l’Occidente è chiamato a un dovere di verità e di memoria condivisa. Il disordine del mondo, dal Medioriente all’Ucraina, è anzitutto falsificazione del suo racconto. Il racconto della storia europea è un viaggio che parte dal diritto della forza e approda alla forza del diritto. Questo approdo è oggi il tratto distintivo della nostra cultura, ed è anche un lascito profondo della civiltà giudaico-cristiana. È lì che abbiamo imparato a mettere al centro la dignità della persona, la giustizia, la responsabilità verso l’altro. Ecco perché non possiamo tornare indietro. Ecco perché non possiamo pensare l’Europa senza gli ebrei. Il legame tra la storia europea e la storia ebraica è costitutivo: ci ha formato, ci ha dato parole, valori, strumenti per costruire convivenza e libertà. E oggi per difenderla”. Così il presidente del CNEL Renato Brunetta nell’aprire i lavori della giornata di studio e analisi dal titolo “La storia stravolta e il futuro da costruire”, organizzata oggi a Villa Lubin dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane.

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl