7 OTTOBRE: BRUNETTA, DUE LUOGHI DIVERSI, VILLA LUBIN E PERUGIA-ASSISI, MA SEGNI DI UN COMUNE IMPEGNO CHE CI ISPIRA

“C’è una coincidenza che mi colpisce. Proprio oggi si svolge la Marcia della Pace Perugia-Assisi: un appuntamento che richiama la figura di Aldo Capitini e la sua visione della ‘non violenza’ come forza viva, come costruzione quotidiana di convivenza. È bello pensare che, mentre noi ci ritroviamo qui, in un altro angolo del Paese migliaia di persone camminino insieme per la pace. Due luoghi diversi, Villa Lubin e Perugia-Assisi, ma segni complementari di un impegno che ci unisce e ci ispira”. Così il presidente del CNEL Renato Brunetta nell’aprire i lavori della giornata di studio e analisi dal titolo “La storia stravolta e il futuro da costruire”, organizzata oggi a Villa Lubin dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane.
“C’è una responsabilità che riguarda il nostro rapporto con la storia. Mai come oggi l’Occidente è chiamato a un dovere di verità e di memoria condivisa. Il disordine del mondo, dal Medioriente all’Ucraina, è anzitutto falsificazione del suo racconto. Il racconto della storia europea è un viaggio che parte dal diritto della forza e approda alla forza del diritto. Questo approdo è oggi il tratto distintivo della nostra cultura, ed è anche un lascito profondo della civiltà giudaico-cristiana. È lì che abbiamo imparato a mettere al centro la dignità della persona, la giustizia, la responsabilità verso l’altro. Ecco perché non possiamo tornare indietro. Ecco perché non possiamo pensare l’Europa senza gli ebrei. Il legame tra la storia europea e la storia ebraica è costitutivo: ci ha formato, ci ha dato parole, valori, strumenti per costruire convivenza e libertà. E oggi per difenderla”. Così il presidente del CNEL Renato Brunetta nell’aprire i lavori della giornata di studio e analisi dal titolo “La storia stravolta e il futuro da costruire”, organizzata oggi a Villa Lubin dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane.
