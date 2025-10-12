(AGENPARL) – Sun 12 October 2025 Gemona del Friuli, 12 ottobre – “In armi o in congedo, nelle
difficolt? come nei momenti di festa, gli alpini ci sono sempre:
con il sorriso, con la voglia di lavorare, con la capacit? di
guardare al domani e la speranza di renderlo migliore. Vi siamo
profondamente grati. L’impegno e i valori altissimi che incarnate
li doniamo idealmente, in occasione del centesimo compleanno
della sezione di Gemona, ai nostri giovani, perch? si avvicinino
con curiosit? alla vostra grande famiglia e un giorno diventino a
loro volta testimoni del vostro esempio. Dove passate voi c’?
fiducia, impegno, solidariet? e voglia di comunit?”.
Lo ha dichiarato l’assessore regionale alle Finanze Barbara
Zilli, intervenendo in piazza Ferro a Gemona alla cerimonia
ufficiale per il centenario della sezione Ana, che ha chiuso la
due giorni di festeggiamenti dedicati alla storica associazione
locale.
Zilli ? intervenuta dopo i saluti del presidente Ivo Del Negro,
del sindaco Roberto Revelant, del comandante dell’8? Reggimento
Alpini, colonnello Lorenzo Rivi, e del presidente nazionale
dell’Associazione Nazionale Alpini, Sebastiano Favero, alla
presenza – tra gli altri – del vicepresidente del Consiglio
regionale Stefano Mazzolini.
“? un grande privilegio essere qui oggi, a nome
dell’Amministrazione regionale, per festeggiare un traguardo
coronato da tanti anni di attivit? – ha aggiunto Zilli -. Siete
un esempio per noi, che ricopriamo ruoli pubblici, e per la
comunit?, perch? trasmettete fiducia: un valore che nella societ?
odierna si sta un po’ perdendo, ma che resta un tesoro
inestimabile”.
L’assessore ha inoltre ricordato che il prossimo anno sar?
particolarmente significativo per Gemona, per il Friuli e per
tutta la regione. “Mi permetto di dire anche per l’Italia – ha
osservato – perch? i 50 anni dal terremoto del 1976 rappresentano
una parte fondamentale della nostra storia, delle nostre
difficolt? e della nostra rinascita”.
Dopo la cerimonia ufficiale in piazza Ferro – aperta
dall’alzabandiera e conclusa con la consegna del sigillo della
citt? da parte del Comune al presidente Favero e di un quadro
raffigurante il castello di Gemona al presidente Del Negro, Zilli
ha partecipato alla Santa Messa nel Duomo di Gemona, preceduta
dalla benedizione del nuovo vessillo della sezione, e al corteo
per le vie cittadine fino al parco di via Dante.
ARC/EP/gg
121225 OTT 25
