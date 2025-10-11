(ARC) Barcolana: Roberti, legami con i corregionali risorsa per il futuro

(AGENPARL) – Sat 11 October 2025 L’assessore all’evento organizzato dai Giuliani nel mondo
Trieste, 11 ott – “Un sincero ringraziamento alle associazioni
dei corregionali all’estero che rappresentano un importante
momento di interesse per l’intero territorio regionale. Come
Amministrazione regionale sosteniamo con convinzione le realt?
associative del territorio. Sono sette le associazioni
corregionali all’estero che svolgono un ruolo istituzionale
fondamentale: mantenere vivi e saldi i legami con i nostri
corregionali nel mondo”.
Lo ha detto oggi a Trieste l’assessore regionale alle Autonomie
locali Pierpaolo Roberti all’evento “Barcolana delle redici: tra
teatri, note e memoria storica dei nostri territori” organizzato
dall’Associazione Giuliani nel mondo.
Come ha sottolineato il rappresentante della Giunta regionale, ?
importante il progetto Talea, per il quale ha ringraziato il
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
e i responsabili del programma Interreg.
“Questo progetto – ha affermato – ha anche un compito
fondamentale, una peculiarit? che finora non avevamo mai
affrontato con tanta chiarezza: il tema del turismo. Parlare di
turismo non ? semplice ? anzi, in occasioni come la Barcolana
potrebbe sembrare persino scontato ? ma proprio eventi di questa
portata dimostrano quanto sia strategico valorizzarlo”.
Roberti ha poi sottolineato il valore cosiddetto turismo delle
radici, cio? quel turismo di chi, dall’altra parte del mondo, ha
sentito parlare della nostra terra dai propri nonni o bisnonni, e
ricorda che la propria famiglia ha origine in un determinato
luogo del Friuli Venezia Giulia.
“La nostra storia – ha concluso l’assessore – ? profondamente
segnata da vicende migratorie e, ancora oggi, i corregionali che
vivono fuori dai confini del Friuli Venezia Giulia sono
probabilmente pi? numerosi di quelli residenti. A loro dobbiamo
rivolgerci innanzitutto sul piano istituzionale, per mantenere
vivi i legami in virt? di una missione etica, ma anche perch?
rappresentano una straordinaria opportunit? di crescita e
sviluppo per il nostro territorio”.
