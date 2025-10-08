INVITO STAMPA – Cia ad Agrilevante by EIMA. Domani il presidente Fini all’inaugurazione a Bari

(AGENPARL) – Wed 08 October 2025 *INVITO STAMPA*
*Cia partecipa ad Agrilevante by EIMA*
*Alla fiera di Bari stand istituzionale e spazio “tasting” nell’area
degustazione Masaf. Il presidente Fini all’inaugurazione *
Roma, 6 ott – Cia-Agricoltori Italiani pronta per Agrilevante by EIMA, la
più importante fiera del Mediterraneo dedicata a macchine, impianti e
tecnologie per l’agricoltura, in programma a Bari dal 9 al 12 ottobre.
Cia sarà presente con un suo spazio espositivo istituzionale, all’interno
del Padiglione Agrilevante Extend, per valorizzare le aziende agricole
associate e promuovere incontri B2B.
Il presidente nazionale, Cristiano Fini, interverrà all’inaugurazione,
giovedì 9 ottobre alle ore 11.30 (Padiglione Nuovo, lato ingresso Oriente).
Durante tutta la manifestazione, nell’Area degustazione del Masaf, Cia
curerà uno spazio “tasting” insieme a Italia Olivicola e Molino Signetti.
Protagonisti d’eccellenza pizza, pasta, riso e olio extravergine d’oliva,
per sostenere insieme al Ministero la candidatura della cucina italiana a
patrimonio immateriale dell’Unesco. Gli appuntamenti con il gusto si
svolgeranno ogni giorno dalle 11.30 alle 14.30 e dalle 17 alle 19.
Sabato 11 ottobre alle ore 11, presso la Sala 8 del Centro Congressi
Agrilevante, si terrà inoltre il convegno “Agricoltori e politica in rete:
strategie per la Puglia”, organizzato da Cia Puglia, con la
partecipazione dell’europarlamentare Antonio Decaro.
[image: Save the Date_EIMA25_orizzontale.jpg]
