Close Menu
Trending
mercoledì 8 Ottobre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

INVITO STAMPA – Cia ad Agrilevante by EIMA. Domani il presidente Fini all’inaugurazione a Bari

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 8 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Wed 08 October 2025 *INVITO STAMPA*
*Cia partecipa ad Agrilevante by EIMA*
*Alla fiera di Bari stand istituzionale e spazio “tasting” nell’area
degustazione Masaf. Il presidente Fini all’inaugurazione *
Roma, 6 ott – Cia-Agricoltori Italiani pronta per Agrilevante by EIMA, la
più importante fiera del Mediterraneo dedicata a macchine, impianti e
tecnologie per l’agricoltura, in programma a Bari dal 9 al 12 ottobre.
Cia sarà presente con un suo spazio espositivo istituzionale, all’interno
del Padiglione Agrilevante Extend, per valorizzare le aziende agricole
associate e promuovere incontri B2B.
Il presidente nazionale, Cristiano Fini, interverrà all’inaugurazione,
giovedì 9 ottobre alle ore 11.30 (Padiglione Nuovo, lato ingresso Oriente).
Durante tutta la manifestazione, nell’Area degustazione del Masaf, Cia
curerà uno spazio “tasting” insieme a Italia Olivicola e Molino Signetti.
Protagonisti d’eccellenza pizza, pasta, riso e olio extravergine d’oliva,
per sostenere insieme al Ministero la candidatura della cucina italiana a
patrimonio immateriale dell’Unesco. Gli appuntamenti con il gusto si
svolgeranno ogni giorno dalle 11.30 alle 14.30 e dalle 17 alle 19.
Sabato 11 ottobre alle ore 11, presso la Sala 8 del Centro Congressi
Agrilevante, si terrà inoltre il convegno “Agricoltori e politica in rete:
strategie per la Puglia”, organizzato da Cia Puglia, con la
partecipazione dell’europarlamentare Antonio Decaro.
[image: Save the Date_EIMA25_orizzontale.jpg]

_________________

*Settore Comunicazione e Immagine *| Cia-Agricoltori Italiani
sito web http://www.cia.it
_________________

_________________
Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e
i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere
riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari
indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del
documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario
è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgs. n.

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl