AOU SASSARI – (H) Open Day sulla Salute Mentale all’AOU di Sassari

(AGENPARL) – Tue 07 October 2025 SERVIZI GRATUITI
DEDICATI
ALLA SALUTE MENTALE
10 OTTOBRE 2025
Visite psichiatriche, colloqui psicologici, sportelli di ascolto,
somministrazione di test, info point, conferenze e distribuzione di
materiale informativo per ansia, depressione, schizofrenia, disturbi
dell’umore e del sonno, psicosi e disturbi del comportamento alimentare.
I servizi offerti dagli ospedali sono consultabili dal 30 settembre 2025,
per conoscerli visita il sito http://www.bollinirosa.it e clicca sul pop-up dell’iniziativa.
