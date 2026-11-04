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Politica Interna

Rixi: 4 droni Houti abbattuti, nave Fasan valore della nostra Marina

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - a:hover {

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4 novembre, Rixi: 4 droni Houti abbattuti, nave Fasan valore della nostra Marina
Genova, 4 nov. – "In occasione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, ho visitato nel porto di Genova la nave Fasan, appena rientrata dalla missione europea Aspides nel Mar Rosso. Un modo per rendere omaggio a una nave e al suo equipaggio che hanno svolto un compito di grande responsabilità in uno scenario operativo complesso e delicato. Durante la missione, la Fasan ha abbattuto quattro droni lanciati dagli Houthi, contribuendo a proteggere la libertà di navigazione e a garantire il transito delle navi mercantili e la sicurezza dei loro equipaggi, esposti alla minaccia degli attacchi. La loro attività testimonia il valore, la preparazione e la professionalità della nostra Marina Militare, presidio fondamentale della sicurezza nazionale e della stabilità internazionale. All'equipaggio della nave Fasan va il mio più sincero e sentito ringraziamento. Un grande plauso a donne e uomini di tutte le forze armate che, con competenza, coraggio e senso del dovere, servono l'Italia, onorando la divisa e il nostro Paese".

(AGENPARL)
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