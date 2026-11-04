Il ministro Janez Cigler Kralj: La voce degli agricoltori è chiara: meno burocrazia, più sviluppo

Il Ministro Janez Cigler Kralj ha visitato diverse aziende agricole nell’ambito di una visita regionale del governo nella Slovenia sud-orientale, incontrando giovani imprenditori e rappresentanti dell’industria di trasformazione alimentare. Lo scopo della visita era quello di verificare la situazione sul campo, ascoltare le parti interessate e cercare soluzioni alle sfide che l’agricoltura slovena e gli altri attori della filiera alimentare si trovano ad affrontare.



Dopo l’incontro con gli agricoltori, il Ministro Cigler Kralj ha sottolineato in particolare il consenso degli interlocutori sul fatto che il prossimo periodo di programmazione debba incoraggiare lo sviluppo di aziende agricole che creino posti di lavoro, aumentino il valore aggiunto e contribuiscano a una maggiore sicurezza alimentare in Slovenia. Allo stesso tempo, è necessario continuare a sostenere le aziende agricole che si prendono cura dell’ambiente e dell’ordine rurale, preservano il paesaggio e contribuiscono in modo significativo alla tutela delle risorse naturali.



“Il messaggio chiave degli agricoltori e di tutte le altre parti interessate è chiaro: meno burocrazia, meno oneri amministrativi e più buon senso nella formulazione delle normative. Il compito del ministero è quello di creare le condizioni per lo sviluppo, la competitività e il rinnovamento generazionale dell’agricoltura slovena”, ha sottolineato il ministro.



Durante l’incontro con il ministro, gli agricoltori hanno anche espresso il loro sostegno alle modifiche proposte alla legge sulla protezione degli animali, che introducono soluzioni pratiche pur mantenendo un elevato livello di benessere animale.



Durante la sua visita di due giorni nella Slovenia sud-orientale, il ministro ha visitato dapprima la Certosa di Pleterje, l’azienda agricola Karlovček e la banca genetica vivente della razza autoctona di galli Šentjernej. Il secondo giorno, ha appreso informazioni sull’attività dell’azienda Dana, ha visitato l’azienda agricola biologica Pecel, il caseificio biologico Kukenberger e la cantina Martinčič, dove gli sono stati presentati esempi di integrazione di successo tra produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti locali.

Il rafforzamento della sicurezza alimentare della Slovenia rimane una delle priorità chiave del ministero. Pertanto, presta particolare attenzione all’aumento dell’autosufficienza, al consolidamento delle filiere corte, all’incremento del valore aggiunto dei prodotti sloveni e al sostegno ai giovani imprenditori e allo sviluppo dell’imprenditorialità nelle aree rurali.



Anche i progetti di sviluppo locale sostenuti dalla Politica Agricola Comune e dal programma LEADER contribuiscono in modo significativo al raggiungimento di questi obiettivi. Nella regione della Slovenia sud-orientale, è in corso il progetto del Mercato di Šentjernejska, che promuove la vendita di prodotti alimentari locali e mette in contatto i produttori, e il Centro Erboristico della Slovenia sud-orientale, che rafforza la produzione di erbe aromatiche biologiche, lo sviluppo di nuovi prodotti e la creazione di valore aggiunto nell’ambiente locale.