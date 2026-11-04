AGENDA CAMERA DI DOMANI, GIOVEDì 5 NOVEMBRE

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - PRESIDENTE
Verona, Fiera:
📌 11 – Partecipazione alla Cerimonia Inaugurale della 128a edizione di Fieracavalli
📌 12.30 – Indirizzo di saluto in occasione del convegno di presentazione de “Il Cammino di San Giacomo in Sicilia”, nell’ambito della 128a edizione di Fieracavalli
AULA
📌 9.30 – Seguito discussioni:
• Ddl costo carburanti e materia fiscale
• Ddl contrasto antisemitismo
• Mozioni diritto di veto in Ue
• Mozioni tutela Corte penale internazionale
COMMISSIONI
📌8.30_Difesa_Audizione del Prof. Paolo Villoresi sulle tecnologie quantistiche nel settore della difesa
📌13.30_Cultura_Riordino e riorganizzazione del Consiglio universitario nazionale, audizioni
📌Termine votazioni mattina_Giustizia_Decreto giustizia in referente (previste votazioni)
📌13.30 o termine votazioni mattina Camera-Senato_Orlandi-Gregori_Audizione Alessandro Sensini, conoscente di Mirella Gregori
EVENTI
📌 10.30 – Aula dei Gruppi – Presentazione del volume e del podcast “I giorni delle Costituenti”. Saluto della vicepresidente della Camera Ascani. Diretta webtv
📌 10.30 – Sala della Regina – Premiazione “Bandiera Verde Agricoltura 2026”. Saluto del segretario di Presidenza Vaccari. Diretta webtv
📌 11 – Sala del Refettorio – Giornata dell’educazione assicurativa e previdenziale. COVIP
📌 11 – Sala Matteotti – Le età della violenza. La pena di morte. Una storia presente. Saluto del segretario di Presidenza Vaccari. Diretta webtv
📌 14.30 – Sala della Regina – I.C.E, Innovation and Corporate Entrepreneurship SDA Bocconi: 3° workshop European FS Tech Hub. Saluto del vicepresidente della Camera Mulè. Diretta webtv
CONFERENZE
📌 10 – Vito De Palma. Trasparenza salariale e parità di genere nell’impresa
📌 11 – Valentina Grippo – Sala Ex Agricoltura – Presentazione del rapporto “Minacce crescenti al pluralismo e all’indipendenza dei media”
📌 11.30 – Erica Mazzetti. Presentazione del libro “Il Giuoco del Pallone e della Palla a Prato attraverso i secoli” di Francesco Bernocchi
📌 13 – Roberto Traversi. Presentazione libri: Volevamo solo ballare e Una valle dimenticata
📌 14.30 – Anna Ascani. Presentazione della Proposta di legge “Disposizioni concernenti la disciplina dell’attività di creatore di contenuti digitali”
📌 16 – Michele Schiano Di Visconti. Presentazione del libro: La terra è la periferia dell’universo
📌 19 – Nicola Carè. Sfide e frontiere delle professioni al servizio del mondo civile