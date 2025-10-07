Close Menu
Trending
martedì 7 Ottobre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

7 OTTOBRE, DE CORATO: «SOLIDARIETA’ A ISRAELE E A EBREI MILANESI ANCHE PER AVER DOVUTO SILENZIARE GIORNATA EUROPEA CULTURA EBRAICA LO SCORSO 14/9 CHE NON E’ STATA PUBBLICIZZATA CAUSA CLIMA ANTISEMITA».

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 7 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Tue 07 October 2025 [image: logo_camera_social.jpg]
*On. Riccardo De Corato*
*Gruppo Fratelli d’Italia*
*7 OTTOBRE, DE CORATO: «SOLIDARIETA’ A ISRAELE E A EBREI MILANESI ANCHE PER
AVER DOVUTO SILENZIARE GIORNATA EUROPEA CULTURA EBRAICA LO SCORSO 14/9 CHE
NON E’ STATA PUBBLICIZZATA CAUSA CLIMA ANTISEMITA».*
Milano, 07 Ottobre 2025 – «Oggi ricorre il secondo anniversario dal
massacro in cui Hamas e altri gruppi terroristici fecero, attraverso un
vile attacco improvviso penetrando in territorio israeliano lungo il
confine con la Striscia di Gaza, provocando la morte di circa 1200 persone
(tra cui molti bambini), di cui 800 civili. In questi due anni, l’intero
popolo israeliano e soprattutto la Comunità Ebraica di Milano, hanno
ricevuto quotidianamente insulti, disprezzo e odio dai pro-Hamas, spesso
anche con il vergognoso sostegno e supporto delle Istituzioni cittadine che
non ne hanno preso mai totalmente le dovute distanze. All’intero popolo
israeliano e soprattutto alla Comunità Ebraica milanese, rivolgo la mia
piena solidarietà anche in considerazione del fatto che lo scorso 14
settembre, in occasione della XXVI° edizione della Giornata Europea della
Cultura Ebraica, la stessa Comunità ha dovuto silenziare e non
pubblicizzare questo evento a causa del forte clima antisemita in tutta
Italia ed in maniera particolare a Milano. A quell’evento, nel pomeriggio
di domenica 14 settembre presso il Museo della Scienza e della Tecnica, sia
il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana che il sottoscritto,
oltre ad altri esponenti del Centrodestra, abbiamo partecipato».
Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione
Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra
milanesi, *Riccardo De Corato*.
[image: FOTO_21.jpeg]
*Lo scorso 14/9, in occasione della XXVI° edizione della Giornata Europea
della Cultura Ebraica a Milano, il Deputato di Fratelli d’Italia Riccardo
De Corato ha partecipato all’evento tenutosi nell’auditorium del Museo
milanese della Scienza e della Tecnica al fianco del Presidente di Regione
Lombardia Attilio Fontana e del Presidente della Comunità Ebraica di Milano
Walker Meghnagi*

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl