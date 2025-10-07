(AGENPARL) – Tue 07 October 2025 [image: logo_camera_social.jpg]
*On. Riccardo De Corato*
*Gruppo Fratelli d’Italia*
*7 OTTOBRE, DE CORATO: «SOLIDARIETA’ A ISRAELE E A EBREI MILANESI ANCHE PER
AVER DOVUTO SILENZIARE GIORNATA EUROPEA CULTURA EBRAICA LO SCORSO 14/9 CHE
NON E’ STATA PUBBLICIZZATA CAUSA CLIMA ANTISEMITA».*
Milano, 07 Ottobre 2025 – «Oggi ricorre il secondo anniversario dal
massacro in cui Hamas e altri gruppi terroristici fecero, attraverso un
vile attacco improvviso penetrando in territorio israeliano lungo il
confine con la Striscia di Gaza, provocando la morte di circa 1200 persone
(tra cui molti bambini), di cui 800 civili. In questi due anni, l’intero
popolo israeliano e soprattutto la Comunità Ebraica di Milano, hanno
ricevuto quotidianamente insulti, disprezzo e odio dai pro-Hamas, spesso
anche con il vergognoso sostegno e supporto delle Istituzioni cittadine che
non ne hanno preso mai totalmente le dovute distanze. All’intero popolo
israeliano e soprattutto alla Comunità Ebraica milanese, rivolgo la mia
piena solidarietà anche in considerazione del fatto che lo scorso 14
settembre, in occasione della XXVI° edizione della Giornata Europea della
Cultura Ebraica, la stessa Comunità ha dovuto silenziare e non
pubblicizzare questo evento a causa del forte clima antisemita in tutta
Italia ed in maniera particolare a Milano. A quell’evento, nel pomeriggio
di domenica 14 settembre presso il Museo della Scienza e della Tecnica, sia
il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana che il sottoscritto,
oltre ad altri esponenti del Centrodestra, abbiamo partecipato».
Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione
Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra
milanesi, *Riccardo De Corato*.
[image: FOTO_21.jpeg]
*Lo scorso 14/9, in occasione della XXVI° edizione della Giornata Europea
della Cultura Ebraica a Milano, il Deputato di Fratelli d’Italia Riccardo
De Corato ha partecipato all’evento tenutosi nell’auditorium del Museo
milanese della Scienza e della Tecnica al fianco del Presidente di Regione
Lombardia Attilio Fontana e del Presidente della Comunità Ebraica di Milano
Walker Meghnagi*
