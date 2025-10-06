Nota Candidata al Consiglio Regionale Guglielmi

(AGENPARL) – Mon 06 October 2025 *Regionali. Guglielmi (Pd): “La mia candidatura come impegno per
migliorare la vita dei cittadini”*
“La politica ha sempre rappresentato per me una passione profonda, un
impegno costante e un punto di riferimento nelle scelte professionali e
personali”. *Così Maria Rosaria Guglielmi, candidata al Consiglio regionale
nella lista del Pd a sostegno di Antonio Decaro Presidente. *
“Ogni percorso intrapreso è stato guidato dal desiderio di contribuire al
bene comune, promuovendo valori di accoglienza, solidarietà e
partecipazione.
Ho sempre rifiutato ogni forma di strumentalizzazione e polemica, perché
credo che la politica non debba essere un mezzo per interessi personali, ma
lo strumento più alto per costruire una società migliore, fondata su
competenza, preparazione e umanità.
Oggi desidero ringraziare il Partito Democratico per la fiducia che mi ha
accordato, scegliendomi come candidata alle prossime elezioni regionali. Mi
riconosco pienamente negli ideali e nella visione democratica del PD e del
centrosinistra, convinta che solo attraverso un impegno condiviso e
responsabile sia possibile migliorare la vita delle persone.
Il candidato alla Presidenza della Regione, Antonio Decaro, rappresenta un
esempio concreto di buona politica. Con la sua guida ha reso Bari e la
Puglia motivo di orgoglio per tutti noi. La sua candidatura è il frutto
naturale di un percorso di ascolto, lavoro e risultati, e sono felice di
poterlo sostenere in questa nuova sfida.
La campagna elettorale che ci attende sarà un momento di confronto,
entusiasmo e progettualità.
Viviamo in una regione straordinaria che merita attenzione e cura: con
semplicità, buon senso e umiltà dobbiamo essere tra le persone, ascoltare i
loro bisogni e costruire insieme soluzioni concrete.
Nel corso della mia esperienza amministrativa e istituzionale, ho compreso
a fondo la responsabilità che deriva dal ruolo pubblico. Ogni decisione
incide sul benessere dei cittadini, e questo mi spinge ad affrontare questa
candidatura con serietà e determinazione.
Chiedere un voto non significa soltanto cercare consenso: è un atto di
fiducia reciproca.
Io mi fido di Antonio Decaro, e accettando questa candidatura desidero
ricambiare la fiducia che il Partito Democratico ha riposto in me, mettendo
al servizio della comunità il mio impegno, la mia esperienza e la mia
passione”.
