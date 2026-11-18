(AGENPARL) - Roma, 18 Novembre 2026 - punisce i cittadini onesti»*
«Giorgia Meloni segue le orme di Berlusconi: legalizza l'illegalità e
premia chi ha violato la legge per incassare voti alla vigilia delle
elezioni. Il maxi-condono di Fratelli d'Italia, esteso a tutto il
territorio nazionale insieme alla riapertura di quello del 2003, è
l'ennesimo schiaffo ai cittadini onesti.
A pagare, come sempre, sono le famiglie che hanno acceso un mutuo e fatto
sacrifici per costruirsi casa rispettando le regole. Questa destra, invece,
manda un messaggio chiaro: chi ha costruito abusivamente, anche in aree
vincolate, prima o poi sarà perdonato.
E il conto lo pagheranno gli onesti anche con le tasse. Strade, fogne,
acqua, illuminazione per le case condonate le finanziano i Comuni, cioè chi
la legge l'ha sempre rispettata. Con i condoni del 1985 e del 1994 lo Stato
ha incassato meno di mille euro per domanda: briciole rispetto ai costi per
portare i servizi a quelle case.
Quella dei condoni è una storia fallimentare. Dopo il condono di Craxi del
1985 e i due di Berlusconi del 1994 e del 2003, nei Comuni giacciono ancora
circa 5 milioni di domande mai esaminate. Solo tra il 1994 e il 1998 sono
state costruite 232 mila case abusive, oltre 32 milioni di metri quadrati
di cemento illegale. Ogni annuncio di condono ha alimentato nuovo
abusivismo: oggi nel Mezzogiorno si costruiscono 42 case abusive ogni 100
legali, e solo un'ordinanza di demolizione su cinque viene eseguita.
L'abusivismo devasta il territorio, aumenta il rischio idrogeologico e
mette in pericolo vite umane. Ci opporremo in Parlamento con ogni mezzo a
questa vergogna».