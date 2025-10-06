Close Menu
MILANO, 7 OTTOBRE, DE CORATO (FDI): «MIA SOLIDARIETA’ A ISRAELE E COMUNITA’ EBRAICA CHE DAL MASSACRO, HANNO RICEVUTO DAL CSX ODIO E DISPREZZO».

Logo (AGENPARL) - Roma, 6 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Mon 06 October 2025 [image: logo_camera_social.jpg]
*On. Riccardo De Corato*
*Gruppo Fratelli d’Italia*
*MILANO, 7 OTTOBRE, DE CORATO (FDI): «MIA SOLIDARIETA’ A ISRAELE E
COMUNITA’ EBRAICA CHE DAL MASSACRO, HANNO RICEVUTO DAL CSX ODIO E
DISPREZZO».*
Milano, 06 Ottobre 2025 – «Domani ricorre il secondo anno dal massacro,
ovvero da quando Hamas e altri gruppi terroristici hanno compiuto un
attacco improvviso penetrando in territorio israeliano lungo il confine con
la Striscia di Gaza, provocando la morte di circa 1200 persone (tra cui
molti bambini), di cui 800 civili. In questi due anni, l’intero popolo
israeliano e soprattutto la Comunità Ebraica di Milano, hanno ricevuto
quotidianamente insulti, disprezzo e odio dai pro-Hamas, spesso anche con
il vergognoso sostegno e supporto delle Istituzioni cittadine. Mentre il
verde Monguzzi proprio oggi ha esposto in Consiglio Comunale la bandiera
palestinese a distanza di poche ore dalla ricorrenza del 7 ottobre e Sala
che autorizza tutto quello che può ai pro-Hamas, noi di Fratelli d’Italia
ed io in maniera particolare, ho sempre portato e sempre porterò la mia
vicinanza e solidarietà all’intera Comunità Ebraica».
Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione
Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra
milanesi, *Riccardo De Corato*.

