Comunicato Stampa_MUNICIPIO XV, TORQUATI – RIBERA: “PER SABATO BLU E GIORNATA DEL CAMMINARE, SABATO 11 OTTOBRE PASSEGGIATA LUNGO IL TRACCIATO DELL’ANTICA VIA VEIENTANA”

(AGENPARL) – Mon 06 October 2025 *MUNICIPIO XV, TORQUATI – RIBERA: “PER SABATO BLU E GIORNATA DEL CAMMINARE,
SABATO 11 OTTOBRE PASSEGGIATA LUNGO IL TRACCIATO DELL’ANTICA VIA VEIENTANA”*
“Per la terza edizione del Sabato Blu, la giornata dedicata al cammino
urbano promossa dall’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei
rifiuti di Roma Capitale, realizzata in collaborazione con FederTrek, il
Municipio XV aderisce con una passeggiata lungo il tracciato dell’antica
via Veientana.
Sabato 11 ottobre, alle ore 9.00, con partenza da Piazza della Colonnetta –
Isola Farnese, percorreremo insieme un tratto di via Veientana vecchia, con
visita archeologica all’Arco del Pino, la Fontana del Re Carlo e il Passo
della Sibilla, per poi proseguire fino ai Casali di Borghetto San Carlo a
La Giustiniana con arrivo previsto alle ore 13.00 circa. Seguirà un
incontro pubblico sulla presentazione dei progetti in corso per la
valorizzazione del territorio.
Quella di sabato sarà una nuova occasione per far conoscere il nostro
grande patrimonio naturalistico, storico e archeologico a tutte le romane e
i romani, cogliendo a pieno lo spirito della Giornata Nazionale del
Camminare, per cui ringraziamo l’Assessora capitolina, Sabrina Alfonsi e il
