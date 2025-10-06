Close Menu
Trending
lunedì 6 Ottobre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Agenparl Italia

Comunicato Stampa_MUNICIPIO XV, TORQUATI – RIBERA: “PER SABATO BLU E GIORNATA DEL CAMMINARE, SABATO 11 OTTOBRE PASSEGGIATA LUNGO IL TRACCIATO DELL’ANTICA VIA VEIENTANA”

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 6 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Mon 06 October 2025 *MUNICIPIO XV, TORQUATI – RIBERA: “PER SABATO BLU E GIORNATA DEL CAMMINARE,
SABATO 11 OTTOBRE PASSEGGIATA LUNGO IL TRACCIATO DELL’ANTICA VIA VEIENTANA”*
“Per la terza edizione del Sabato Blu, la giornata dedicata al cammino
urbano promossa dall’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei
rifiuti di Roma Capitale, realizzata in collaborazione con FederTrek, il
Municipio XV aderisce con una passeggiata lungo il tracciato dell’antica
via Veientana.
Sabato 11 ottobre, alle ore 9.00, con partenza da Piazza della Colonnetta –
Isola Farnese, percorreremo insieme un tratto di via Veientana vecchia, con
visita archeologica all’Arco del Pino, la Fontana del Re Carlo e il Passo
della Sibilla, per poi proseguire fino ai Casali di Borghetto San Carlo a
La Giustiniana con arrivo previsto alle ore 13.00 circa. Seguirà un
incontro pubblico sulla presentazione dei progetti in corso per la
valorizzazione del territorio.
Quella di sabato sarà una nuova occasione per far conoscere il nostro
grande patrimonio naturalistico, storico e archeologico a tutte le romane e
i romani, cogliendo a pieno lo spirito della Giornata Nazionale del
Camminare, per cui ringraziamo l’Assessora capitolina, Sabrina Alfonsi e il

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl