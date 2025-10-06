Close Menu
Trending
lunedì 6 Ottobre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Calabria: Dondi (FdI), Complimenti al Presidente Occhiuto e al centrodestra per la straordinaria conferma

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 6 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Mon 06 October 2025 Calabria: Dondi (FdI), Complimenti al Presidente Occhiuto e al centrodestra per la straordinaria conferma
“Desidero esprimere le mie più vive congratulazioni al Presidente Roberto Occhiuto per la sua rielezione alla guida della Regione Calabria. Il risultato ottenuto conferma la fiducia dei cittadini calabresi nel buon governo del centrodestra e nel lavoro concreto portato avanti in questi anni.
Un plauso va a tutta la coalizione di centrodestra, che ancora una volta si dimostra compatta, credibile e capace di offrire ai cittadini risposte reali e una visione di sviluppo per il territorio. La conferma di Occhiuto rappresenta anche un importante segnale di stabilità e continuità nell’azione di governo delle regioni italiane amministrate dal centrodestra, sotto la guida autorevole della Premier Giorgia Meloni.
Avanti così, con serietà, coerenza e spirito di squadra, per continuare a costruire un’Italia sempre più forte e radicata nei valori del buon governo.” Così il deputato di Fratelli d’Italia, Daniela Dondi.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl