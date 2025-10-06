(ACON) CRPO. BORDIN: INIZIAMO DA NOI VALORIZZA IMPEGNO CIVICO DONNE FVG

(AGENPARL) - Roma, 6 Ottobre 2025

(ACON) Trieste, 6 ott – Ventidue donne del Friuli Venezia

Giulia sono state protagoniste in aula consiliare della cerimonia

conclusiva del progetto “Iniziamo da noi”, promosso dalla

Commissione per le pari opportunit? (Crpo Fvg) e giunto

quest’anno alla sua quinta edizione. Ventidue storie di

dedizione, volontariato, impegno sociale e civico che

testimoniano la forza e la presenza attiva delle donne nella vita

della comunit? Fvg.

A portare il saluto dell’Assemblea legislativa ? stato il

presidente Mauro Bordin, che ha espresso apprezzamento per

un’iniziativa in grado di “valorizzare figure femminili che,

seppure con storie e profili diversi, sono accomunate da un

elemento fondamentale: l’impegno civico e sociale che arricchisce

e sostiene la nostra comunit?”.

“Questo evento – ha detto ancora Bordin – vuole essere una

testimonianza, un messaggio di riconoscimento e di

incoraggiamento. ? un modo per parlare alle nuove generazioni,

per trasmettere loro il valore dell’impegno, della partecipazione

e del servizio verso gli altri. Con iniziative come questa

possiamo riconoscere pubblicamente i meriti di queste donne e

affermare quanto siano importanti per il progresso della nostra

comunit?”.

Il presidente del Cr Fvg ha poi rimarcato il lavoro della

Commissione regionale per le pari opportunit? “attraverso la

quale sono state affrontate molte tematiche che riguardano il

mondo femminile, le difficolt? presenti e le sfide che ci

attendono a partire dai risultati raggiunti” e ha ringraziato

dunque i e le componenti “per la dedizione, la passione e la

costanza con cui portano avanti la loro missione”.

“Sono stati fatti molti passi avanti per la figura femminile – ha

concluso Bordin – che oggi ? sempre pi? riconosciuta e

valorizzata all’interno della nostra comunit?, ma non dobbiamo

fermarci. ? importante continuare con determinazione, promuovendo

ulteriori risultati e sostenendo chi, ogni giorno, contribuisce a

migliorare la nostra societ?”.

La presidente della Crpo Fvg, Dusy Marcolin, ha rimarcato il

significato dell’iniziativa e i suoi obiettivi: “Con ‘Iniziamo da

noi’ abbiamo dato voce e visibilit? a molte donne del passato e

del presente che altrimenti sarebbero rimaste meno conosciute.

Attraverso il lavoro del gruppo Azioni positive abbiamo scoperto

storie straordinarie, che saranno raccolte e pubblicate sul sito

della Commissione nei Quaderni delle pari opportunit?, affinch?

resti traccia del loro contributo. Queste donne rappresentano un

modello di coraggio, altruismo e dedizione: il loro esempio deve

ispirare le nuove generazioni”.

Come ricordato da Anna Sanguinetti, coordinatrice del gruppo

Azioni positive, “le ventidue protagoniste provengono da tutte le

province della regione e rappresentano ambiti diversi, dal

sociale al sanitario, dal mondo educativo a quello sportivo e

culturale”. Sanguinetti ha, inoltre, anticipato che dalla

prossima edizione il progetto cambier? nome in Iniziamo da noi:

radici e futuro, con l’obiettivo di ampliare l’iniziativa anche

ai giovani”.

All’evento erano presenti anche i consiglieri regionali Serena

Pellegrino, Lucia Buna, Manuela Celotti, Laura Fasiolo, Carlo

Grilli, il Garante dei diritti della persona Enrico Sbriglia e

l’assessore regionale alla Famiglia, Alessia Rosolen.

Tra le donne segnalate per il territorio di Trieste ci sono Rosa

Balanzin, fondatrice insieme a Daniela Cola del Comitato benefico

Cielo Aperto a sostegno degli ospedali della provincia; Elisa

Giurco Mosetti, che negli anni ’40 fond? una casa di accoglienza

per giovani donne in difficolt?; Styra Goldstein Campos,

fondatrice della consulta femminile e dell’associazione

Soroptimist di Trieste; Elena Beltrame, pioniera del servizio di

assistenza sociale; Sabina Passamonti, docente e scienziata di

fama internazionale; Maria Grazia Villi, da oltre venticinque

anni attiva nel territorio di Duino per iniziative di

cittadinanza attiva e solidariet?, promotrice di campagne di

aiuto umanitario a favore delle popolazioni dell’ex Jugoslavia, e

Alessandra Santin, riconosciuta per il suo contributo nel campo

pedagogico.

Per il territorio di Gorizia ? stata segnalata Maria Adelaide

Briguccia fondatrice dell’associazione “Sono donna, scelgo

donna”. Per il territorio di Pordenone sono state ricordate,

invece, Alice Fiorina Barei, fondatrice dell’associazione Aifa di

San Vito dedicata al sostegno agli anziani; Giannina Moretti,

pioniera dell’impegno politico e missionario femminile che

contribu? alla costruzione di una scuola in Brasile negli anni

’60; Silva Di Narda, insignita a suo tempo del titolo di Maestra

del lavoro; Daniela Pavan, direttrice della struttura complessa

di cardiologia dell’ospedale di Pordenone e riferimento in Italia

per la medicina di genere; Elisabetta Fratini, figura di spicco

del judo sul territorio regionale e nazionale.

Infine, per il territorio di Udine sono state menzionate Frida

Tonon, fondatrice della squadra di pallavolo Val Resia e

promotrice dello sport come strumento di aggregazione e crescita

sociale; Ella Von Schultz Adaiewsky, pioniera

dell’etnomusicologia, Janilla Bruckmann, scrittrice e antropologa

di grande spessore intellettuale; Maria Piccoli, segretaria

provinciale per oltre vent’anni del Movimento femminile della

Coldiretti; Andreina Nicoloso Ciceri, etnologa e benefattrice,

impegnata nella tutela e nella promozione della cultura friulana;

Daniela Dose, insegnante, giornalista e attivista impegnata nella

promozione della dignit? e della consapevolezza femminile dentro

e fuori il mondo della scuola; Paola Roja, impegnata da sempre

per i giovani e per le pari opportunit?, e Adriana Pagnutti,

presidente del Circolo femminile ‘Dinsi une man’.

