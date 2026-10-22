Close Menu
Trending
giovedì 22 Ottobre 2026
Abbonati Login
Abbonati
Sicilia

Halloween: domani a Catania inaugurazione del più grande parco tematico del Sud Italia

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 22 Ottobre 2026 - CATANIA TREMA PER L’INAUGURAZIONE DI HALLOWEEN PARK

Domani, venerdì 23 ottobre alle ore 16, si aprono i cancelli delpiù grande parco tematico dedicato ad Halloween nel Sud Italia

Misteriosi ospiti già vagano alle pendici del vulcano Etna alla ricerca di in un villaggio meravigliosamente spaventoso. Ogni angolo del più grande parco tematico dedicato ad Halloween nel Sud Italia promette sorprese, atmosfere da brivido e occasioni di divertimento. Acrobati e creature fantastichesi esibiranno tra zucche e giochi di luce. È tutto pronto a Le Ciminiere di Catania per l’inaugurazione di Halloween Park, in programma domani venerdì 23 ottobre alle ore 16.00.

Fino al 1 novembre su una superficie di 15mila metri quadrati si susseguiranno dieci giorni di spettacoli, attrazioni immersive e intrattenimento per tutte le età.

Tra le attrazioni ci sono la Casa Infestata, i Labirinti di Dracula e del Delirio, Hologram Phantom Show, l’Arena della realtà virtuale, l’Escape Theatre, l’Addams Experience e il Treno Fantasma. Spazio agli show con Halloween Horror Circus, proiezioni a tema nei cinema, dj set e i grandi spettacoli sul Main Stage. Per i bambini tanti laboratori creativi, giostre, dolcetti e scherzetti.

Tutte le attrazioni sono comprese nel biglietto, senza limiti di permanenza fino alla chiusura. Il parco accoglierà i visitatori dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle 24, il sabato e la domenica dalle ore 10 alle 24.

ACCREDITO STAMPA

In occasione dell’inaugurazione di Halloween Park a Le Ciminiere di Catania è prevista una preview riservata ai giornalisti in programma venerdì 23 ottobre alle 15.30.

La stampa potrà visitare in anteprima gli spazi, assistere alle prime accensioni scenografiche e raccogliere immagini e dichiarazioni, prima dell’ingresso del pubblico.

(AGENPARL)
Share.

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl