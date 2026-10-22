Halloween: domani a Catania inaugurazione del più grande parco tematico del Sud Italia

(AGENPARL) - Roma, 22 Ottobre 2026 - CATANIA TREMA PER L’INAUGURAZIONE DI HALLOWEEN PARK
Domani, venerdì 23 ottobre alle ore 16, si aprono i cancelli delpiù grande parco tematico dedicato ad Halloween nel Sud Italia
Misteriosi ospiti già vagano alle pendici del vulcano Etna alla ricerca di in un villaggio meravigliosamente spaventoso. Ogni angolo del più grande parco tematico dedicato ad Halloween nel Sud Italia promette sorprese, atmosfere da brivido e occasioni di divertimento. Acrobati e creature fantastichesi esibiranno tra zucche e giochi di luce. È tutto pronto a Le Ciminiere di Catania per l’inaugurazione di Halloween Park, in programma domani venerdì 23 ottobre alle ore 16.00.
Fino al 1 novembre su una superficie di 15mila metri quadrati si susseguiranno dieci giorni di spettacoli, attrazioni immersive e intrattenimento per tutte le età.
Tra le attrazioni ci sono la Casa Infestata, i Labirinti di Dracula e del Delirio, Hologram Phantom Show, l’Arena della realtà virtuale, l’Escape Theatre, l’Addams Experience e il Treno Fantasma. Spazio agli show con Halloween Horror Circus, proiezioni a tema nei cinema, dj set e i grandi spettacoli sul Main Stage. Per i bambini tanti laboratori creativi, giostre, dolcetti e scherzetti.
Tutte le attrazioni sono comprese nel biglietto, senza limiti di permanenza fino alla chiusura. Il parco accoglierà i visitatori dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle 24, il sabato e la domenica dalle ore 10 alle 24.
ACCREDITO STAMPA
In occasione dell’inaugurazione di Halloween Park a Le Ciminiere di Catania è prevista una preview riservata ai giornalisti in programma venerdì 23 ottobre alle 15.30.
La stampa potrà visitare in anteprima gli spazi, assistere alle prime accensioni scenografiche e raccogliere immagini e dichiarazioni, prima dell’ingresso del pubblico.