Manifestazioni. Pastorella-D’Alessio (Az): il governo sottovaluta i rischi

(AGENPARL) - Roma, 22 Ottobre 2026 - *Servono più prevenzione e forze di polizia non nuovi reati*
"Le manifestazioni che hanno interessato numerose città italiane, e in
particolare Milano, sono state accompagnate da gravissimi episodi di
violenza, scontri con le forze dell'ordine, saccheggi e devastazioni, con
danni per oltre un milione di euro. Tra i protagonisti anche giovanissimi e
minorenni. Di fronte a episodi di questa gravità è legittimo chiedersi se i
rischi non siano stati sottovalutati e perché le forze dell'ordine presenti
sul territorio si siano rivelate insufficienti". Lo dichiarano i deputati
di Azione Giulia Pastorella e Antonio D'Alessio, intervenuti oggi in Aula