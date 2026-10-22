Meloni sacrifica il futuro degli italiani: armi e repressione al posto di scuola, sanità e natalità

Marinella Pacifico, già senatrice della Repubblica, denuncia senza mezzi termini il pericolo concreto che la linea del governo Meloni rappresenta per i cittadini italiani e per le generazioni future.

Le priorità dell’esecutivo sono chiare e pericolose: miliardi destinati a difesa e riarmo, mentre scuola, sanità, politiche per la natalità e pensioni restano sottofinanziate o gestite in modo insufficiente. Le liste d’attesa sanitarie non sono state risolte, l’edilizia scolastica e il diritto allo studio continuano a soffrire, gli interventi sulla natalità non hanno invertito il crollo demografico e sulle pensioni resta sostanzialmente intatto l’impianto Fornero, senza modifiche rispetto alle promesse. Ogni euro e ogni decisione che vanno in direzione del militare e della sicurezza repressiva sottraggono risorse e attenzione al welfare reale, al futuro dei giovani e alla tenuta sociale del Paese.

Il rischio non è astratto. Un’Italia che invecchia senza sostegno adeguato alle famiglie, con scuole in difficoltà, sanità pubblica sempre più sotto pressione e giovani che vedono solo controlli, decreti sicurezza e prospettive limitate, è un’Italia più fragile, più povera e più divisa. Le proteste di studenti, lavoratori e cittadini non sono “lagnanze”: sono il segnale di un malcontento diffuso che il governo affronta con la repressione invece che con investimenti e risposte strutturali.

Meloni resta ancorata a Palazzo Chigi privilegiando status e potere, ma non sa, né vuole, dare risposte vere al sociale, alla scuola, alla salute e alla natalità. Agli italiani serve invece chi sa rimettere al centro i bisogni dei cittadini.

In questo quadro torna urgente la presenza politica di Beppe Grillo. Il suo ritorno attivo può riportare al centro le priorità sociali, sanitarie, educative e di lungo periodo che l’attuale governo ignora o sacrifica, offrendo finalmente risposte concrete ai cittadini italiani invece di armi e repressione.

Lo dichiara Marinella Pacifico, già Senatrice della Repubblica.