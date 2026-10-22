Musk e i Trump Accounts: a chi giova la donazione SpaceX?

Dietro la promessa di Elon Musk di distribuire azioni SpaceX a milioni di bambini americani si apre una questione che va oltre la beneficenza: chi potrebbe trarre i maggiori vantaggi da un’operazione stimata in 10,7 miliardi di dollari? Il miliardario potrebbe beneficiare di un trattamento fiscale favorevole, Donald Trump ottiene visibilità per uno dei programmi economici della sua amministrazione e milioni di famiglie potrebbero ricevere una partecipazione azionaria nella società aerospaziale. Sono però tre benefici di natura diversa, alcuni ancora soltanto potenziali, che meritano di essere esaminati separatamente. La proposta, annunciata il 19 ottobre e rilanciata dal presidente americano, arriva inoltre a ridosso delle elezioni congressuali del 3 novembre, quando gli elettori saranno chiamati a decidere gli equilibri politici della seconda metà del mandato presidenziale.

Al centro dell’iniziativa ci sono i cosiddetti Trump Accounts, conti di investimento agevolati destinati ai minori e introdotti dalla legislazione fiscale dell’amministrazione americana. Il programma prevede, tra le altre misure, un contributo federale iniziale di 1.000 dollari per i bambini nati tra il 2025 e il 2028 che soddisfano i requisiti stabiliti dalla legge. L’obiettivo dichiarato è favorire la formazione di un patrimonio finanziario fin dall’infanzia, attraverso investimenti destinati a crescere nel tempo. Trump ha indicato questi conti come possibile strumento per distribuire le azioni promesse da Musk, collegando così un’iniziativa privata di dimensioni eccezionali a un programma governativo che porta il suo nome. La Casa Bianca, secondo quanto riportato da Tasnim, sostiene che siano stati aperti quasi 70 milioni di conti, ma questa cifra, come le altre informazioni operative diffuse sull’iniziativa, richiede di essere distinta dall’effettiva assegnazione delle azioni SpaceX, che non risulta ancora avvenuta.

Il nodo fiscale e il controllo di SpaceX

La scelta di donare azioni anziché denaro rappresenta uno degli aspetti economicamente più interessanti della proposta. Negli Stati Uniti, quando un investitore vende titoli che hanno acquisito valore, può essere tenuto a pagare imposte sulle plusvalenze realizzate. Il trasferimento di azioni a titolo gratuito può invece produrre conseguenze fiscali differenti, perché non comporta necessariamente una vendita preliminare dei titoli. In determinate circostanze possono inoltre esistere benefici fiscali per il donatore, ma la loro applicazione dipende dalla struttura giuridica dell’operazione, dalla natura dei beneficiari e dalle disposizioni specifiche. È quindi prematuro affermare che Musk otterrà automaticamente una deduzione fiscale pari a 10,7 miliardi di dollari o che riuscirà a evitare un’imposta di importo già quantificabile. Una donazione diretta a conti intestati a minori, infatti, non equivale necessariamente a un contributo effettuato a favore di un’organizzazione benefica riconosciuta. Proprio l’assenza di dettagli definitivi rende il trattamento fiscale uno dei principali interrogativi ancora aperti.

Anche le dimensioni della partecipazione di Musk in SpaceX contribuiscono a spiegare perché l’operazione abbia attirato l’attenzione degli analisti. Secondo i dati finanziari citati nell’approfondimento pubblicato da Tasnim il 22 ottobre, il miliardario possiede direttamente circa 4,8 miliardi di azioni della società, mentre la partecipazione complessiva salirebbe a circa 6,4 miliardi considerando ulteriori strumenti finanziari. Distribuire un’azione a ciascuno dei circa 73 milioni di minori americani significherebbe trasferire una quota pari a circa l’1,5% dei titoli detenuti direttamente. Una stima attribuita a Bloomberg Opinion indica inoltre che il potere di voto di Musk diminuirebbe soltanto marginalmente, passando da una quota vicina all’82% a una percentuale inferiore di circa 0,1 punti. Se tali valutazioni saranno confermate, il fondatore potrebbe dunque realizzare una donazione di grande valore economico senza perdere il controllo della società. Al tempo stesso, SpaceX si ritroverebbe potenzialmente con milioni di piccoli azionisti, le cui aspettative finanziarie sarebbero legate all’andamento del titolo.

Il valore complessivo della promessa dipende tuttavia dalle quotazioni di mercato. Il calcolo di circa 10,7 miliardi di dollari si basa su un prezzo indicativo di 146 dollari per azione, ma Musk ha promesso titoli societari e non una somma fissa in contanti. Il beneficio economico per i destinatari potrebbe quindi variare sensibilmente in funzione dell’andamento della società nel momento del trasferimento e negli anni successivi. Restano inoltre da chiarire le modalità di assegnazione, i requisiti per accedere al programma e le condizioni che regoleranno la disponibilità delle azioni. Secondo le informazioni riportate dalla fonte, le norme applicabili ai Trump Accounts prevedono limitazioni alla vendita dei titoli donati; occorrerà però conoscere la struttura definitiva dell’iniziativa per stabilire quali vincoli riguarderanno concretamente le famiglie beneficiarie.

Il ritorno politico per Trump prima delle elezioni

L’annuncio assume un significato particolare per la sua collocazione nel calendario politico americano. Le elezioni di metà mandato del 3 novembre determineranno il rinnovo della Camera dei rappresentanti e di una parte del Senato, con conseguenze dirette sulla capacità dell’amministrazione Trump di portare avanti il proprio programma legislativo. In questo contesto, la promessa di Musk offre al presidente l’opportunità di presentare i Trump Accounts come uno strumento capace di attrarre risorse private a favore delle famiglie, associando una misura fiscale della propria amministrazione a un trasferimento patrimoniale di dimensioni eccezionali. La distribuzione delle azioni è prevista per il 2027, quindi dopo il voto, ma la visibilità politica dell’annuncio è immediata. Questo non dimostra che l’iniziativa sia stata concepita esclusivamente per influenzare le elezioni, né costituisce una prova di accordi impropri tra Musk e la Casa Bianca; indica però che una scelta economica privata può produrre effetti politici anche prima della sua realizzazione.

Il rapporto tra Musk e Trump rende il quadro ancora più significativo. L’imprenditore è stato uno dei principali finanziatori delle iniziative elettorali repubblicane e, secondo i dati riportati nell’analisi di Tasnim, avrebbe destinato oltre 276 milioni di dollari a gruppi politici conservatori dal luglio scorso. I rapporti tra i due avevano attraversato una fase di forte tensione pubblica nel 2025, proprio in relazione alla legislazione fiscale e di spesa promossa dal presidente, prima di un successivo riavvicinamento. La scelta di collegare la distribuzione delle azioni SpaceX ai Trump Accounts rappresenta quindi un nuovo punto di convergenza tra gli interessi dell’amministrazione e un’iniziativa del miliardario. Per Trump, il vantaggio consiste soprattutto nella possibilità di valorizzare una politica economica attraverso un annuncio facilmente comprensibile dagli elettori: milioni di bambini potrebbero ricevere gratuitamente una partecipazione in una delle società tecnologiche più note degli Stati Uniti.

Quanto potrebbero guadagnare davvero le famiglie?

Per i bambini americani, la proposta potrebbe tradursi nell’acquisizione di un’attività finanziaria senza un investimento iniziale da parte delle famiglie. Un’azione SpaceX rappresenterebbe una partecipazione societaria il cui valore potrebbe aumentare nel tempo, ma anche diminuire in funzione delle condizioni di mercato e dei risultati dell’impresa. Non si tratterebbe quindi di un assegno immediatamente spendibile né di un rendimento garantito. Inoltre, concentrare un investimento su un singolo titolo espone il beneficiario a rischi differenti rispetto a un portafoglio diversificato. Il valore effettivo della donazione dipenderà tanto dalla quotazione futura quanto dalle regole che disciplineranno la possibilità di vendere le azioni o trasferirne il ricavato. È una distinzione importante, perché la cifra complessiva di 10,7 miliardi di dollari può suggerire un trasferimento immediato di ricchezza, mentre il progetto prevede l’assegnazione di strumenti finanziari destinati a essere gestiti nel tempo.

La proposta richiama inoltre un dibattito più ampio sulla distribuzione della ricchezza negli Stati Uniti. L’economista Mitchell Downey, dell’Università di Stoccolma, ha osservato che l’idea di creare conti di investimento per tutti i bambini presenta analogie con iniziative sostenute in passato anche da economisti e politici progressisti, interessati a ridurre le disuguaglianze patrimoniali. La particolarità del caso attuale è che il progetto viene associato al nome di Trump e finanziato, almeno nelle intenzioni annunciate, da un imprenditore che possiede importanti interessi economici in settori sottoposti a decisioni e autorizzazioni pubbliche. Downey non ha indicato nell’iniziativa una violazione di legge in sé, purché siano rispettati gli obblighi applicabili e non emergano scambi espliciti di denaro contro favori politici. Ha però richiamato l’attenzione sul problema più generale dell’influenza che i grandi patrimoni possono esercitare sul sistema politico americano.

La questione riguarda anche SpaceX. Una distribuzione di azioni a milioni di famiglie potrebbe ampliare considerevolmente la platea degli azionisti e rendere l’andamento della società rilevante per un numero molto maggiore di cittadini. Non è possibile dedurne automaticamente un vantaggio regolatorio o un sostegno politico organizzato a favore dell’impresa, ma il possibile intreccio tra interessi societari, patrimonio delle famiglie e politiche pubbliche costituisce uno degli aspetti più originali dell’operazione. Il precedente annunciato dalla presidente di SpaceX Gwynne Shotwell, relativo a una donazione di azioni destinata a un numero più limitato di bambini, mostra inoltre che l’utilizzo di partecipazioni societarie per alimentare questi conti non nasce esclusivamente dalla promessa di Musk, ma si inserisce in una strategia già emersa nell’ambiente dell’azienda.

Una promessa, tre possibili beneficiari

A pochi giorni dalle elezioni americane, l’iniziativa ha già raggiunto un primo risultato: riportare al centro del dibattito i Trump Accounts e il ruolo delle grandi fortune private nella costruzione del patrimonio finanziario delle famiglie. Il possibile beneficio per i bambini dipenderà dall’effettiva distribuzione delle azioni, dal loro valore futuro e dalle condizioni di utilizzo. Quello fiscale per Musk resta subordinato alla struttura giuridica del trasferimento e non può essere considerato acquisito. Il ritorno politico per Trump, invece, consiste già nella visibilità ottenuta da un programma economico della sua amministrazione attraverso la promessa di un imprenditore di primo piano.

La domanda nel titolo, dunque, non ha ancora una risposta unica. I Trump Accounts potrebbero giovare alle famiglie, a Musk e a Trump in modi diversi, ma soltanto la definizione delle regole e l’effettiva esecuzione della donazione consentiranno di misurare i benefici economici concreti. Per il momento, il valore miliardario dell’annuncio è una stima, le azioni non risultano ancora distribuite e le conseguenze fiscali restano da chiarire. È proprio questa distanza tra la promessa pubblica e la sua realizzazione a rendere l’operazione una vicenda finanziaria e politica che va ben oltre la semplice notizia di un regalo ai bambini americani.