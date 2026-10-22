Camera dei Deputati: Eventi in diretta di oggi

(AGENPARL) - Roma, 22 Ottobre 2026 - 📌9:30 – Sala della Regina – Indirizzo di saluto del Presidente Fontana agli Stati generali della salute e sicurezza sul lavoro.
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📌 10 – Aula dei Gruppi – Legno, energia, Italia. Foreste gestite, energia rinnovabile, futuro delle comunità.
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📌 14.30 – Aula dei Gruppi – Eccellenze 2026. Focus dell’iniziativa aree interne e territori fragili di tutto il Paese. Saluto del vicepresidente Costa.
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📌 15 – Sala della Regina – Premio internazionale Standout woman & man award. Saluto della segretaria di Presidenza Patriarca.
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