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Lega, Nisini: mozione congresso su lavoro e pensioni, subito in finanziaria
Roma, 21 ott. – "Lavoro e indipendenza economica sono gli elementi su cui si fonda la vita di ogni persona e principi imprescindibili per un futuro solido e una vita dignitosa. Temi che sono al centro di una mozione della Lega in vista del congresso straordinario del fine settimana che inderogabilmente dovranno entrare nella prossima manovra finanziaria.
Tra le priorità: flat tax al 5% per i giovani fino ai 35 anni, quota 64 per una maggiore flessibilità in uscita dal lavoro superando le rigidità della legge Fornero, il rafforzamento della contrattazione collettiva, l'unico strumento in grado di aumentare il salario netto e consolidare l'occupazione stabile. Queste sono le principali linee programmatiche che porteremo al congresso e in manovra con l'obiettivo di costruire con visione e concretezza un patto per il futuro del nostro Paese con famiglie e imprese. In linea con quanto già fatto dalla Lega al Governo nei quattro anni, l'intenzione è di continuare a dare sostegno pieno alla genitorialità, garantendo gli incentivi per le imprese che adottano misure per favorire la natalità e le esigenze di cura, rafforzare le misure per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, assicurare la piena attuazione delle agevolazioni per il lavoro nei piccoli comuni montani e nelle aree interne interessate da spopolamento e carenza di opportunità, consolidare i trattamenti agevolati per le prestazioni notturne, festive e promuovere nel lavoro sportivo una fiscalità adeguata e ancora rafforzare la previdenza complementare per tutelare il valore delle pensioni future. La Lega continuerà a lavorare per accompagnare nel mondo del lavoro i nostri giovani, favorendo un ricambio generazione che serve alle imprese italiane per essere ancora più attrattive e questo passa anche da strumenti che permettano ad un lavoratore che abbia già raggiunto i requisiti per la pensione di scegliere se è il momento di godersi pienamente una vita tranquilla dopo anni di sacrifici lasciando posto e più occasioni per i ragazzi. Aver raggiunto il record di occupati in Italia ci dimostra che le misure messe in atto da questo Governo hanno funzionato, a partire dalla riduzione della pressione fiscale sul lavoro, gli incentivi per sostenere l'occupazione stabile, la tassazione agevolata al 5% degli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali e il sostegno alla genitorialità. E' su questo che vogliamo continuare a lavorare, per conservare la certezza che gli anni di lavoro siano riconosciuti e per permettere ad un lavoratore di affrontare la pensione con dignità e libertà".
Lo dichiara la deputata della Lega, vice presidente della commissione Lavoro alla Camera e responsabile del dipartimento Lavoro della Lega Tiziana Nisini.