(AGENPARL) – Mon 06 October 2025 L’assessore ha incontrato l’amministrazione comunale
Tarcento, 6 ott – “Tarcento ? una realt? viva, che unisce la
forza della montagna alla vitalit? della pianura. La Regione ?
sempre al fianco di amministrazioni virtuose che investono per la
crescita del territorio, realizzando opere utili e concrete per
offrire alle proprie comunit? servizi efficienti e moderni”.
Lo ha dichiarato l’assessore regionale alle Finanze Barbara
Zilli, che questa mattina ha incontrato a Tarcento il sindaco
Mauro Steccati, accompagnato da alcuni rappresentanti
dell’Amministrazione comunale per fare il punto sulle opere in
corso di realizzazione e sulle priorit? locali.
Tra gli interventi principali, per un valore complessivo di 2,7
milioni di euro, figurano le opere di viabilit? nel centro e
nelle frazioni, tra le pi? sentite dalla popolazione. “Il Comune
ha potuto realizzarle – ha spiegato Zilli – utilizzando anche
fondi regionali senza ricorrere all’indebitamento, assicurando
risparmi significativi e una gestione pi? equilibrata del
bilancio comunale”.
Sono in corso, poi, i lavori per la fermata attrezzata per le
autocorriere, infrastruttura da 1,7 milioni di euro stanziati
dalla Regione. Le opere saranno completate entro la primavera del
2026, migliorando la sicurezza e l’accessibilit? del nodo di
trasporto pubblico. “Si tratta di un intervento a lungo atteso
dalla cittadinanza – ha aggiunto l’assessore Zilli, che ha potuto
apprezzare gli interventi del cantiere con una visita
dall’esterno -, che dar? un nuovo e moderno aspetto alla piazza e
soprattutto offrir? spazi sicuri per i pedoni, per le auto e per
i bus”.
Sta per concludersi anche l’attesa per la realizzazione della
nuova sede del Comune, in via Roma (nell’edificio dell’ex banca).
Si tratta della ristrutturazione e dell’adeguamento sismico e
strutturale dell’edificio da adibire a nuova sede municipale,
