(AGENPARL) – Sun 05 October 2025 [image: logo_camera_social.jpg]
*On. Riccardo De Corato*
*Gruppo Fratelli d’Italia*
*SICUREZZA, DE CORATO (FDI): «FAR PAGARE I DANNI A CHI RICHIEDE
AUTORIZZAZIONI CORTEI COME CHIEDONO SINDACATI DI POLIZIA. CHIEDERO’ CHE
PROSSIMO DECRETO SICUREZZA LO PREVEDA».*
Milano, 05 Ottobre 2025 – «Leggo quanto dichiarato oggi e richiesto e dal
Sindacato di Polizia Coisp e concordo totalmente la loro posizione perché
quarantuno poliziotti feriti solo ieri sera e ben 126 in soli tre giorni in
tutta Italia, sono numeri da guerra non di manifestazioni molto
partecipate! Coloro che compiono queste azioni, infatti, sono criminali e
vigliacchi! Nel prossimo aggiuntivo Decreto Sicurezza che andremo come
Governo a discutere, chiederò l’introduzione del fatto che a pagare tutti i
danni, vandalismi sia nei confronti di oggetti, monumenti, persone e
soprattutto donne e uomini in Divisa, che si terranno durante
manifestazioni pubbliche di qualsiasi genere e motivazione, siano gli
organizzatori e richiedenti delle autorizzazioni. E’ arrivato il momento
che chi ha fatto richiesta di sfilare in corteo, occupare strade/piazze/vie
con manifestazioni, si assuma la totale responsabilità di ciò che in quei
luoghi, indipendentemente dalla natura dell’evento, succeda e accada.
Soprattutto nel capoluogo lombardo, è ora di porre fine a tutte queste
devastazioni e danneggiamenti che puntualmente si verificano durante ogni
corteo organizzato dai pro-Hamas».
Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione
Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra
milanesi, *Riccardo De Corato*.
