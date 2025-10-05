(ARC) Minoranze: Anzil, Societ filologica valorizza identit locali

(AGENPARL) – Sun 05 October 2025 Il vicegovernatore al Congresso a Bertiolo
Udine, 5 ott – “Da 102 anni la Societ? Filologica friulana
celebra il suo congresso con una grande festa itinerante e questa
? la volta di Bertiolo: nell’occasione la Sff dedica proprio al
paese che la ospita una monografia testimonianza del servizio che
rende alla comunit?”.
Lo ha sottolineato il vicegovernatore con delega alla Cultura
Mario Anzil alla manifestazione organizzata dalla “Socie” e
accolta per la prima volta dal comune del Medio Friuli.
“Il traguardo ? la misura di oltre un secolo di cammino al
servizio della comunit?. La Filologica, in tutto questo tempo, ha
fatto della tutela e promozione della lingua e della cultura
friulana la propria missione, custodendo e valorizzando saperi,
memorie, beni materiali e immateriali del nostro territorio. La
giornata congressuale esprime l’essenza del Sodalizio: radici e
futuro che convivono, dove il confine, geografico e temporale,
non divide ma unisce, facendosi ponte con l’altro e soglia tra
memoria, presente e innovazione” ha aggiunto Anzil.
Per il vicegovernatore “la cultura di frontiera che noi
sosteniamo, e che guarda con simpatia alle identit? che stanno
aldil? del confine, deve prima di tutto avere conoscenza della
propria identit? e riconoscere appunto la sua storia, le nostre
tradizioni: ? ci? che la Societ? filologica con la tutela e
salvaguardia del friulano sta facendo veramente da oltre un
secolo”.
Nell’occasione ? stato presentato il numero unico “Berti?l”,
volume a cura di Andrea Tilatti che raccoglie i contributi di
oltre 40 autori inerenti archeologia e storia, cultura e arti,
geografia, ambiente ed economia del territorio.
La giornata si ? aperta con la Santa Messa in lingua friulana
nella chiesa parrocchiale di San Martino Vescovo, celebrata da
don Davide Gani e accompagnata dal coro parrocchiale di Bertiolo
e Pozzecco diretto dal maestro Giancarlo Schiavo.
All’auditorium “Ottavio Paroni” sono intervenuti, tra gli altri,
il generale dell’Aeronautica Militare Marco Lant, bertiolese ed
Enos Costantini e si ? tenuta la cerimonia della XXII edizione
del Premio “Andreina e Luigi Ciceri”, che seleziona lavori
scientifici dedicati ad aspetti della cultura e del territorio
del Friuli.
