domenica 5 Ottobre 2025
Friuli Venezia Giulia

(ARC) Eventi: Roberti, un grazie agli animali che salvano vite umane

Logo (AGENPARL) - Roma, 5 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Sun 05 October 2025 Scoccimarro: “S? ai droni, no ai fuochi per tutelare gli amici a
4 zampe”
Trieste, 5 ott – “In questa occasione desidero ricordare non
solo gli animali da compagnia, ma anche tutti quelli che
affiancano le nostre Forze dell’ordine e la Protezione civile,
specializzati nel soccorso e nel recupero di chi ? disperso, di
chi si smarrisce nei boschi o di chi deve essere salvato in mare.
A loro va un grandissimo ringraziamento, perch? sempre pi? spesso
li vediamo all’opera: sono animali straordinari, capaci,
fondamentali per salvare vite umane. Un sincero grazie, dunque,
anche agli organizzatori di questa giornata”.
Cos? l’assessore regionale alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti,
intervenendo in occasione della cerimonia che si ? svolta in
piazza della Borsa a Trieste, dedicata alla benedizione degli
animali.
All’evento ha preso parte anche l’assessore regionale alla Difesa
dell’ambiente, Fabio Scoccimarro, che ha ricordato la norma
introdotta, su proposta dello stesso Scoccimarro, in Friuli
Venezia Giulia per limitare l’uso dei fuochi d’artificio,
sostituendoli con i droni. Una scelta finalizzata a ridurre
l’impatto acustico che provoca gravi danni agli animali. “Un
piccolo passo – ha concluso – verso il benessere di tutti e la
sostenibilit?”.
ARC/GG
051819 OTT 25

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl