(ARC) Eventi: Roberti, 50 anni Slovenska Skupnost traguardo storico

(AGENPARL) – Sat 04 October 2025 Trieste, 4 ott – “Il traguardo di cinquant’anni dalla
fondazione dell’Unione Slovena, la Slovenska Skupnost, segna un
anniversario storico per un partito che rappresenta una comunit?
importante”. Cos? l’assessore regionale alle Autonomie locali
Pierpaolo Roberti alla manifestazione tenutasi nel Castello di
Duino.
“La presenza dell’Amministrazione regionale – ha detto
l’assessore – significa riconoscere questo ruolo, che ? peraltro
della forza politica pi? antica presente in Consiglio regionale,
e indica la volont? di fare in modo che i muri di mezzo secolo fa
si trasformino sempre pi? in ponti di dialogo e di costruzione di
un futuro comune”.
