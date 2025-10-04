Close Menu
Trending
sabato 4 Ottobre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Friuli Venezia Giulia

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 4 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Sat 04 October 2025 Trieste, 4 ott – “Ricordare Norma Cossetto non ? soltanto un
dovere per le istituzioni e per il sottoscritto, che ha
conosciuto la sorella Licia, le nipoti Loredana e Diana e la
cugina Erminia, testimone diretta e parente di Norma, che ha
visto il dramma delle foibe e che ha vissuto – e vive ancora oggi
da esule in patria – il dramma istriano, fiumano e dalmata”.
Lo ha detto oggi a Trieste l’assessore regionale alla Difesa
dell’Ambiente Fabio Scoccimarro alla cerimonia dedicata al
ricordo di Norma Cossetto, studentessa istriana uccisa in una
foiba nel 1943, insignita nel 2005 della Medaglia d’oro al merito
civile alla memoria.
Come ha ricordato il rappresentante della Giunta regionale, dalle

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl