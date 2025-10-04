(AGENPARL) – Sat 04 October 2025 Trieste, 4 ott – “Ricordare Norma Cossetto non ? soltanto un
dovere per le istituzioni e per il sottoscritto, che ha
conosciuto la sorella Licia, le nipoti Loredana e Diana e la
cugina Erminia, testimone diretta e parente di Norma, che ha
visto il dramma delle foibe e che ha vissuto – e vive ancora oggi
da esule in patria – il dramma istriano, fiumano e dalmata”.
Lo ha detto oggi a Trieste l’assessore regionale alla Difesa
dell’Ambiente Fabio Scoccimarro alla cerimonia dedicata al
ricordo di Norma Cossetto, studentessa istriana uccisa in una
foiba nel 1943, insignita nel 2005 della Medaglia d’oro al merito
civile alla memoria.
Come ha ricordato il rappresentante della Giunta regionale, dalle
