DIFESA, SOTTOSEGRETARIO RAUTI: “REMA ROMA PER LA VITA REGATA SOLIDALE: LA FORZA DELLE DONNE AL “BREAST DAYS”

“L’entusiamo e la grinta che tutte abbiamo messo in acqua oggi non si limitano alle sponde del Tevere, ma vogliamo che raggiungano ogni donna colpita dal tumore al seno e la sostengano nel graduale percorso di guarigione e di ritorno alla normalità, così come vogliamo incoraggiare e sostenere ricercatori e medici nei percorsi scientifici di approfondimento delle cure e di affinamento delle terapie”, così il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Senatrice Isabella Rauti – con delega alle attività sportive militari ed alle politiche di parità di genere in ambito Difesa – alla regata solidale “rema Roma per la vita”.
La gara di canottaggio rientra nell’evento “Breast Days 2025” giunto alla 5^ edizione; una due giorni di congresso sulle tecniche chirurgiche e sulle terapie all’avanguardia contro il tumore al seno. Il mondo della medicina si intreccia a quello dello sport per sensibilizzare un vasto pubblico sui temi della prevenzione, della cura e della riabilitazione.
Il Sottosegretario – socia benemerita della Federazione Italiana Canottaggio – ha partecipato alla regata come “Capitana” di uno degli equipaggi femminili che hanno gareggiato per la Difesa; “la cultura della Difesa promuove l’importanza della prevenzione”, ha dichiarato Rauti, “e crede fortemente nell’attività fisica quale elemento essenziale nella fase di recupero psicofisico delle pazienti operate al seno. Il movimento remiero ed il canottaggio in particolare sono funzionali al recupero post operatorio e sono anche simbolo di forza, resilienza e gioco di squadra; stare sulla stessa barca aiuta ad affrontare con maggiore fiducia il ritorno alla normalità ed alla quotidianeità”.
La manifestazione sportiva é un’azione di sensibilizzazione rivolta in particolare alle giovani donne per i controlli preventivi e vuole trasmettere coraggio a quelle che stanno combattendo la malattia, “è una gara tra donne che punta sulla forza delle donne e sulla solidarietà femminile” ha aggiunto la Senatrice, “perché vincere contro il tumore al seno è una lotta infinita che richiede l’impegno di tutti e su più fronti ed ognuno deve fare la sua parte in una battaglia che non può che essere comune, come dimostra la significativa adesione ai Breast Days, di eccellenze mediche, noti testimonial e rappresentanti delle istituzioni”.
Il progetto “Roma Breast Day – remaRoma per la vita” è ideato dal Prof. Giovanni dal Pra, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Plastica della ASL1 di Roma e si concluderà domani con le sessioni finali del congresso scientifico di settore e workshop nella sede del complesso monumentale Santo Spirito in Saxia (Roma).
