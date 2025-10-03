Close Menu
Friuli Venezia Giulia

(ARC) Corteo pro Gaza: Fedriga, ignobili aggressioni a giornalisti

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 3 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Fri 03 October 2025 Trieste, 3 ott – “Il diritto di manifestare non ha nulla a che
vedere con la volont? di portare il caos e la devastazione. Oltre
ai gravissimi atti di violenza verso le Forze dell’ordine e alla
devastazione causata da alcuni manifestanti, si sono verificate
anche inaccettabili aggressioni e intimidazioni ai danni di
alcuni operatori dell’informazione: situazioni che non possono
essere tollerate in un Paese civile”.
? quanto evidenzia il governatore Massimiliano Fedriga,
esprimendo la solidariet? della Regione Friuli Venezia Giulia
agli agenti delle Forze dell’ordine e ai giornalisti coinvolti
dalle violenze verificatesi nel corso della manifestazione pro
Palestina di ieri sera a Trieste.
“La libert? d’informazione ? un tassello irrinunciabile della
democrazia e non possiamo accettare che situazioni del genere
continuino a verificarsi. Quello di ieri non ? il primo fatto di
questo tipo avvenuto in occasione di manifestazioni di tale
tenore: solo il mese scorso un altro giornalista ? stato bloccato
e insultato durante una protesta davanti alla Leonardo di Ronchi
dei Legionari”.
“Nel caso di manifestazioni pacifiche non vengono aggrediti i
giornalisti che documentano quanto sta avvenendo – ha aggiunto
Fedriga -. Evidentemente in questi casi la situazione era ben
diversa ed ? innegabile la presenza di facinorosi interessati
solamente a dare sfogo ai loro pi? bassi istinti senza che
nessuno possa identificarli o possa raccontare quanto realmente
avvenuto”.
ARC/MA
032011 OTT 25

