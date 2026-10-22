Protesta Tir, Filini(FdI): Presenteremo interrogazione e Piantedosi

(AGENPARL) - Roma, 22 Ottobre 2026 - "Gli episodi che stanno emergendo dalla protesta degli autotrasportatori in Campania, tra Caserta e Napoli, sono gravissimi e richiedono chiarezza immediata. Accanto alle legittime manifestazioni, giungono notizie che raccontano di ruote tagliate ai tir per impedirne la partenza, blocchi stradali forzati e autisti intimiditi e costretti a fermarsi contro la propria volontà. Per questo motivo presenteremo un'interrogazione urgente al Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. È necessario verificare subito la veridicità di queste azioni intimidatorie, a tutela della legalità e del diritto al lavoro di chi desidera continuare la propria attività senza subire minacce o danni ai propri mezzi".
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