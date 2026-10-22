Erasmus 2028-2034, Magoni: «Più risorse per lo sport e opportunità per i giovani»

giovani»

L'eurodeputato di Fratelli d'Italia, relatore ombra in Commissione Cultura

e Istruzione per il gruppo ECR, dopo l'intervento in plenaria a Strasburgo:

«Investire nell'educazione, nel volontariato e nella partecipazione

significa costruire un'alternativa concreta alla violenza»

Strasburgo, 21 ottobre – «In un'Europa in cui troppe politiche hanno deluso

le aspettative dei cittadini, Erasmus continua a rappresentare una delle

esperienze più riuscite dell'integrazione europea. È un investimento

concreto sui giovani, sulla conoscenza e sulla capacità di costruire una

società in cui lo scambio culturale sia un'occasione di crescita». Lo

dichiara Lara Magoni, eurodeputato di Fratelli d'Italia, intervenuta oggi

in plenaria a Strasburgo sul programma Erasmus.

«Nel 1987 partivano appena 3.200 studenti. Oggi oltre 16 milioni di persone

hanno vissuto questa esperienza. Il valore di Erasmus, però, va ben oltre i

numeri: significa conoscere altre culture, superare i pregiudizi, imparare

a confrontarsi e ampliare i propri orizzonti. È così che si costruisce

un'Europa più consapevole, attraverso esperienze concrete e opportunità che

aiutano i giovani a crescere».

Magoni esprime soddisfazione per il lavoro svolto in Commissione Cultura e

per i risultati raggiunti nel percorso di definizione del programma.

«Abbiamo lavorato per rafforzare il ruolo dello sport, aumentare in modo

significativo le risorse destinate a questo settore, valorizzare il

volontariato e sostenere le iniziative che riguardano i giovani. Vogliamo

che Erasmus offra opportunità concrete a un numero sempre maggiore di

ragazzi. Per questo è fondamentale rimuovere gli ostacoli economici e

sociali alla partecipazione e garantire anche agli studenti con disabilità

la possibilità di accedere ai programmi attraverso adeguati strumenti di

sostegno e percorsi accessibili. Investire nei giovani significa permettere

a ciascuno di sviluppare le proprie capacità, acquisire competenze utili e

contribuire attivamente alla società».

L'eurodeputato richiama anche il significato educativo del programma alla

luce dei recenti episodi di violenza che hanno interessato diverse piazze

europee. «Di fronte a immagini di scontri e devastazioni, dobbiamo

ricordare che esiste un'altra strada: quella dell'educazione, del rispetto,

dello sport e della partecipazione. Erasmus offre ai giovani strumenti per

conoscere la realtà, confrontarsi con chi ha esperienze diverse e diventare

cittadini responsabili. La sicurezza è fondamentale, ma occorre anche

investire nella formazione e creare occasioni concrete di impegno positivo.

La prevenzione dell'intolleranza passa anche dalla capacità di offrire

alternative credibili alla violenza».

«I giovani non sono soltanto il futuro dell'Europa, ma protagonisti del suo

presente. Le istituzioni hanno il dovere di dare loro fiducia, opportunità

e strumenti per esprimere il proprio talento. Erasmus va proprio in questa

direzione: valorizza le persone, favorisce l'incontro e rafforza il senso

di appartenenza europea. È attraverso queste esperienze che possiamo

differenze», conclude Magoni.