DENATALITÀ, CASTELLONE (M5S): MELONI PENSA AD ARMI INVECE CHE A CONGEDO PARITARIO

(AGENPARL) - Roma, 22 Ottobre 2026 - ROMA, 21 OTTOBRE 2026 – "L'Italia continua a perdere figli e futuro: nel 2025 appena 355mila nascite, nuovo minimo storico della fecondità a 1,14 figli per donna, e anche il 2026 conferma la flessione. Durante il Governo Meloni, mentre si sono investite decine di miliardi nel riarmo, si sono susseguiti record negativi sulla natalità. Un Governo che trova risorse per le armi ma non per un welfare all'altezza delle esigenze di lavoratori e famiglie, a partire dall'introduzione del congedo paritario, è un Governo che non ha a cuore le sorti dell'Italia". Lo afferma in una nota la senatrice del M5S e vicepresidente del Senato Mariolina Castellone. "Precarietà, salari insufficienti, difficoltà nell'accesso alla casa e nella conciliazione tra lavoro e famiglia – riprende – rendono sempre più difficile scegliere di avere figli. Sono criticità che lo stesso Istat indica tra i fattori della crisi demografica. Meloni continua a voltarsi dall'altra parte, mentre il Paese si impoverisce e invecchia. Il Governo dovrebbe sostenere chi lavora, chi vuole costruire una famiglia e chi mette al mondo figli, non alimentare gli interessi di lobby e potentati. Per costruire il futuro dell'Italia servono meno armi, più welfare e più diritti. Sarà la prima cosa che faremo noi, una volta tornati al governo" conclude Castellone.
Trending
- Barclays, l’IA riduce gli organici: 5.000 posti tagliati
- Irlanda: Il ministro Heydon annuncia l’avvio dei pagamenti BISS e CRISS per un totale di 551 milioni di euro a oltre 110.000 agricoltori
- Imprese: nel terzo trimestre saldo a +18.403, il più alto dal 2021
- Iran, piano USA-Israele di 72 ore: sale la tensione
- Contraffazione: Bizzotto (Mimit), lotta al falso significa tutelare consumatori, imprese e Made in Italy
- Mobbing e straining nelle Federazioni sportive: Agenparl prepara tre richieste di accesso agli atti a CONI, Sport e Salute e Dipartimento per lo Sport
- [Comunicato da Città Metropolitana di Genova] Palestre scolastiche, Città Metropolitana fa il punto: 41 spazi sportivi già messi a bando. «ora l’obiettivo è coinvolgere tutti gli istituti»
- Centro aggregazione giovanile, finanziato il progetto del Comune di Anzio. L’assessore Pollastrini: “Un luogo di ascolto e supporto
- Un weekend di eventi a Castiglione tra cultura, spettacolo e solidarietà
- Architettura, restauro e design: aperto il bando del Premio CarlottaX 2027
CHI SIAMO
L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.
Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.
Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.
CONTATTI
Per inviare i comunicati stampa:
redazione@agenparl.eu
Per informazioni:
marketing@agenparl.eu