Close Menu
Trending
giovedì 2 Ottobre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Friuli Venezia Giulia

(ACON) LAVORO. HONSELL (OPEN): RISPOSTE NON CONVINCENTI SU DDL INNOVAZIONE

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 2 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Thu 02 October 2025 (ACON) Trieste, 2 ott – “Questa mattina in Commissione Attivit?
produttive ? stata discussa anche la norma proposta
dall’assessore Rosolen “Disposizione in materia di innovazione
sociale per lo sviluppo e l’attrattiva della Regione”. Abbiamo
cos? riproposto le domande che avevamo gi? indicato in
Commissione VI, ma che non avevano ricevuto adeguata risposta.
Purtroppo, anche oggi, le risposte non sono state convincenti su
questi temi”.
Cos?, in una nota, il consigliere Furio Honsell (Open Sinistra
Fvg).
“La prima questione – spiega Honsell – riguarda la difesa del
potere d’acquisto dei salari: non c’? nulla che a nostro avviso,
come Open Sinistra Fvg, leghi la partecipazione dei lavoratori
alle imprese col cosiddetto ‘potere d’acquisto dei salari’, come
invece suggerisce la legge. A nostro avviso, questo fine si
ottiene con azioni positive contro il dumping salariale nei
subappalti, in particolare negli appalti pubblici”.
Un altro tema – continua l’esponente di Opposizione – riguarda le
disposizioni per superare i vincoli all’ingresso dei lavoratori
immigrati formati all’estero che la Regione intende sostenere.
Riteniamo che azioni come queste non riguardano solamente il
lavoro, ma la piena cittadinanza dei lavoratori che si
interpellano”.
“Quando si chiama un lavoratore dall’estero, bisogna pensare
certamente al lavoro, alla casa, ma anche alle scuole per le
famiglie e ai medici di base. I ricongiungimenti familiari non
vanno trascurati. Questi lavoratori – conclude Honsell – sono
delle persone prima di essere dei lavoratori”.
ACON/COM/sm
021446 OTT 25

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl