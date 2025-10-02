(ACON) LAVORO. HONSELL (OPEN): RISPOSTE NON CONVINCENTI SU DDL INNOVAZIONE

(AGENPARL) – Thu 02 October 2025 (ACON) Trieste, 2 ott – “Questa mattina in Commissione Attivit?
produttive ? stata discussa anche la norma proposta
dall’assessore Rosolen “Disposizione in materia di innovazione
sociale per lo sviluppo e l’attrattiva della Regione”. Abbiamo
cos? riproposto le domande che avevamo gi? indicato in
Commissione VI, ma che non avevano ricevuto adeguata risposta.
Purtroppo, anche oggi, le risposte non sono state convincenti su
questi temi”.
Cos?, in una nota, il consigliere Furio Honsell (Open Sinistra
Fvg).
“La prima questione – spiega Honsell – riguarda la difesa del
potere d’acquisto dei salari: non c’? nulla che a nostro avviso,
come Open Sinistra Fvg, leghi la partecipazione dei lavoratori
alle imprese col cosiddetto ‘potere d’acquisto dei salari’, come
invece suggerisce la legge. A nostro avviso, questo fine si
ottiene con azioni positive contro il dumping salariale nei
subappalti, in particolare negli appalti pubblici”.
Un altro tema – continua l’esponente di Opposizione – riguarda le
disposizioni per superare i vincoli all’ingresso dei lavoratori
immigrati formati all’estero che la Regione intende sostenere.
Riteniamo che azioni come queste non riguardano solamente il
lavoro, ma la piena cittadinanza dei lavoratori che si
interpellano”.
“Quando si chiama un lavoratore dall’estero, bisogna pensare
certamente al lavoro, alla casa, ma anche alle scuole per le
famiglie e ai medici di base. I ricongiungimenti familiari non
vanno trascurati. Questi lavoratori – conclude Honsell – sono
delle persone prima di essere dei lavoratori”.
ACON/COM/sm
021446 OTT 25
